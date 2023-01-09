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ВСУ прижимают врага на Луганском направлении

  • 9.01.2023, 12:14
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ВСУ прижимают врага на Луганском направлении

Активные боевые действия продолжаются в районе Кременной.

Глава военной администрации Северодонецкого района Украины Роман Власенко сообщил, что в Луганской области активные боевые действия продолжаются в районе Кременной

Об этом он сказал в эфире телеканалу «Эспрессо».

«В Северодонецком районе ситуация остается сложной. Активные боевые действия продолжаются в районе Кременной.

В Сватово и Белогоровке более или менее спокойно в последнее время. Зима и морозы положительно влияют на движение активных боевых действий. Наши ребята давят в районе Дибровы и Червонопоповки. Ждем продолжения контрнаступления ВСУ», – отметил Власенко.

Ранее сайт Charter97.org писал, что украинские пограничники разгромили позиции россиян в Донецкой области.

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