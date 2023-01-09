«В Польше за базовый набор продуктов на неделю плачу гораздо меньше, чем в Беларуси» 9.01.2023, 12:19

Белорус честно рассказал о переезде и жизни в Польше.

27-летнему Алексею в мае прошлого года пришлось уехать из Беларуси в Польшу из-за преследования. Он покинул страну с двумя друзьями и котом. Первые дни все было непривычно, но процесс адаптации быстро прошел. Сейчас Алексей зарабатывает в два раза больше, чем в Беларуси и денег хватает не только от зарплаты до зарплаты, ex-press.by.

— Как и многие жители Беларуси, в 2020 году я был не согласен с тем, что происходит в стране и присоединился к мирным акциям протеста на улицах Минска, — рассказывает Алексей.

Еще до начала выборов в 2020 году, в день задержания Виктора Бабарико, по всему Минску образовывались так называемые «цепи солидарности», в одной из них оказался и Алексей.

— Мы с друзьями стояли в этом «ланцужке», у всех было хорошее настроение, до момента, пока позади нас четверо ОМОНовцев не повалили парня с велосипеда на землю. Я тут же бросился на помощь, но даже не успел опомниться, как по мне подбежали двое людей в гражданской одежде и просто скрутили, — вспоминает Алексей.

Далее парень отсидел ночь в спортзале одного из минских РОВД и еще четверо суток в СИЗО.

— Так же, как и многих белорусов, меня задержали и осудили по всем известной «народной» статье административного кодекса — 23.34. Я отсидел на сутках, заплатил штраф и благополучно вышел на свободу, — рассказывает Алексей.

На протяжении следующих двух лет, по словам парня, он не перестал высказываться по поводу своей гражданской позиции и довольно часто комментировал происходящие в стране и мире события в социальных сетях:

— Почти два года ни меня, ни мою семью после этого власти не преследовали. В принципе я продолжал жить, как и всегда. Однако примерно в начале весны начали происходить очень страшные события, которые, собственно, и подтолкнули меня к переезду.

Весной прямо на улице города силовики задержали одного из близких друзей Алексея, еще к одному знакомому пришли домой и также задержали. За что именно, Алексей не знает, но уверен, что это связано с событиями августа 2020 года.

— Примерно в то время очень хорошие знакомые из органов сообщили, что на меня хотят завести уголовное дело с большим сроком. По какой статье и за что — неизвестно, скорее всего, из-за того, что я все ещё публично выражал свою гражданскую позицию, противоречащую позиции властей, — признается Алексей.

Тогда за довольно короткое время молодой человек принял решение покинуть Беларусь как можно скорее. Единственным верным и наиболее быстром вариантом оказалось эмигрировать в Польшу.

— Я решил сделать себе польскую гуманитарную визу, ее обещали сделать в кратчайшие сроки. Так оно и произошло: на все про все получилось около двух недель с учётом очереди на подачу. На самом деле, мне очень повезло, потому что многие мои друзья только подачи ждали несколько недель, а то и месяцев. Визу я получил через 13 дней после подачи заявления, а спустя несколько дней выехал из страны, — рассказывает Алексей.

Особенно тяжело, по словам парня, было прощаться с родными людьми. Они не препятствовали его отъезду, но, как и все любящие родители, очень сильно за него переживали.

— Когда мы уже стояли на вокзале и ждали отправления автобуса (я уезжал с ещё двумя друзьями и своим котом), нас прошли провожать много друзей, из-за этого даже автобус пришлось задержать, пока мы со всеми прощались, — вспоминает парень.

Об адаптации и первых днях в Польше

Первые дни в Польше, по словам Алексея, буквально вскружили голову оттого, насколько все непривычное.

— Сначала я просто ходил с одной и той же мыслью: «Где я и как тут оказался?». Благо, мне у меня здесь есть друг, который некоторое время уже жил в Польше. Он встретил меня, нашел мне жильё и всячески помогал с адаптацией. Честно признаться, не знаю, что бы я без него и делал, — говорит Алексей.

В конце концов, все сложилось хорошо. Молодой человек устроился на работу, стал зарабатывать и привыкать к новой жизни.

— Сейчас я работаю на складе DPD (транспортная компания — прим.ред.) и зарабатываю порядка 950 евро. В принципе этих денег мне достаточно, — рассказывает парень.

Этих денег Алексею хватает, чтобы снимать квартиру и довольно достойно жить. Например, в Беларуси, работая начальником покрасочного цеха одной частной компании, он имел лишь около 400 евро и едва сводил концы с концами.

— Если говорить в общем, то жизнь в Польше недорогая. За базовый набор продуктов на неделю я плачу гораздо меньше, чем это было в Беларуси, но здесь намного дороже аренда жилья. В сухом остатке получается, что в Польше я могу позволить себе отложить денег, куда-то сходить, провести время с друзьями, а в Беларуси я жил от зарплаты до зарплаты, — сравнивает Алексей.

Также молодой человек наблюдает, что многие польские города очень похожи на белорусские, но с более развитой инфраструктурой.

— Мне очень нравится организация местного общественного транспорта, его качество, комфорт, оплата билетов через приложение. Здесь вообще почти во всех сферах жизни у всего есть приложения, это невероятно упрощает жизнь, — говорит Алексей, — помимо этого, я заметил, что в городах очень много магазинов различного калибра и с огромным выбором разной продукции, много кафе, ресторанов, в общем, все для людей, в прямом смысле слова.

О поляках и белорусах

С момента начала войны в Украине многие белорусы, проживающие за границей, могли почувствовать на себе ответственность за то, что наша страна по факту является соагрессором этого конфликта.

Однако за полгода жизни в Польше Алексей заметил, что поляки крайне доброжелательно относятся к мигрантам из Беларуси.

— Как белорусы, так и поляки — добрые, умные и отзывчивые люди. В этом плане иногда чувствую себя как дома. А главное, что к белорусам они относятся совершенно спокойно. Пожалуй, единственный момент, когда мне пришлось столкнуться с недовольством со стороны поляков — это незнание польского языка, лично мне снять квартиру было тяжеловато, — смеется парень.

По словам Алексея, многие белорусы переезжают именно в Польшу, потому что здесь довольно дешево жить, можно найти работу без знания языка, плюс польское правительство активно помогает белорусским беженцам, а студенты могут выбрать какое угодно по душе учебное заведение.

В настоящий момент вариант с возвращением в Беларусь Алексей не рассматривает, дорога на родину ему закрыта, однако в будущем он планируется обязательно туда вернуться.

— Там моя родина, мой дом, моя семья, конечно, я хочу вернуться, но когда это произойдет — загадка, на которую пока никто не сможет ответить. Наверное, когда падёт режим и все его прихвостни будут в тюрьмах вместо честных белорусов, которые там оказались только из-за своей позиции. Только тогда я буду уверен, что моему возвращению ничего угрожает — я буду в первых рядах тех, кто поедет домой, — резюмировал Алексей.

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