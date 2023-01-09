Диетолог назвала продукты, которые сохранят кожу молодой

Диетолог назвала продукты, которые сохранят кожу молодой1
- 9.01.2023, 12:24
Их обяхательно следует добавить в свой рацион.
Диетолог Эмма Бардвелл рассказала, какие продукты помогают поддерживать молодость кожи. Их следует добавить в свой рацион, поскольку таким образом можно замедлить процессы старения.
Топ-9 продуктов, замедляющих старение кожи
Лосось
Лосось содержит много Омега-3, которая идеально поддерживает здоровье кожи. Диетолог говорит:
Это не только один из самых мощных источников Омега-3, лосось также содержит DHA и EPA, которые способствуют здоровью кожи, обеспечивая целостность клеточных мембран, которые защищают от преждевременного старения
Грецкие орехи
Для тех, кто отказывается от еды животного происхождения, есть отличная альтернатива. Речь идет о грецких орехах, которые также богаты Омега-3. Они защищают клеточные мембраны от потери влаги, помогают делать кожу мягкой и эластичной.
Семена чиа
Семена чиа являются хорошим источником клетчатки, а также этот продукт содержит воду, которая может помочь увлажнить кожу и уменьшить воспаление. Ряд исследований доказали, что семена полезны для здоровья кишечника, который тесно связан с состоянием кожи.
Бобовые
Горох и чечевица – это продукты, которые содержат много микроэлементов и могут быть очень полезны для кожи и кишечника. Витамин B у бобовых отвечает за здоровый обмен клеток, уменьшение высыпаний и выработку коллагена.
Овощи красного и оранжевого цвета
Самым распространенным таким овощем является сладкий картофель. Он богат содержанием ликопина. Это питательное вещество помогает предотвратить обесцвечивание кожи и появление морщин.
Апельсины
По словам диетолога, апельсины являются одним из самых известных источников витамина С, а также одними из лучших фруктов для сияющей кожи.
Черника
Это еще один фрукт, богат антиоксидантами и витаминами, которые могут повысить прочность коллагеновых волокон в коже и придать ей здоровый блеск.
Зеленый чай
Как объясняет эксперт, чай насыщен антиоксидантами, которые могут избавить кожу от любых нежелательных явлений и оградить от вредных факторов окружающей среды.
Авокадо
Этот продукт богат мононенасыщенными жирными кислотами, увлажняющими кожу, этим самым снижая риск преждевременного старения, вызванного ультрафиолетовым излучением. В список полезных суперфудов диетолог отнесла помидоры, бразильские орехи, куркуму, морковь, капусту, шпинат и миндаль.