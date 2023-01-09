Диетолог назвала продукты, которые сохранят кожу молодой 1 9.01.2023, 12:24

Их обяхательно следует добавить в свой рацион.

Диетолог Эмма Бардвелл рассказала, какие продукты помогают поддерживать молодость кожи. Их следует добавить в свой рацион, поскольку таким образом можно замедлить процессы старения.

Топ-9 продуктов, замедляющих старение кожи

Лосось

Лосось содержит много Омега-3, которая идеально поддерживает здоровье кожи. Диетолог говорит:

Это не только один из самых мощных источников Омега-3, лосось также содержит DHA и EPA, которые способствуют здоровью кожи, обеспечивая целостность клеточных мембран, которые защищают от преждевременного старения

Грецкие орехи

Для тех, кто отказывается от еды животного происхождения, есть отличная альтернатива. Речь идет о грецких орехах, которые также богаты Омега-3. Они защищают клеточные мембраны от потери влаги, помогают делать кожу мягкой и эластичной.

Семена чиа

Семена чиа являются хорошим источником клетчатки, а также этот продукт содержит воду, которая может помочь увлажнить кожу и уменьшить воспаление. Ряд исследований доказали, что семена полезны для здоровья кишечника, который тесно связан с состоянием кожи.

Бобовые

Горох и чечевица – это продукты, которые содержат много микроэлементов и могут быть очень полезны для кожи и кишечника. Витамин B у бобовых отвечает за здоровый обмен клеток, уменьшение высыпаний и выработку коллагена.

Овощи красного и оранжевого цвета

Самым распространенным таким овощем является сладкий картофель. Он богат содержанием ликопина. Это питательное вещество помогает предотвратить обесцвечивание кожи и появление морщин.

Апельсины

По словам диетолога, апельсины являются одним из самых известных источников витамина С, а также одними из лучших фруктов для сияющей кожи.

Черника

Это еще один фрукт, богат антиоксидантами и витаминами, которые могут повысить прочность коллагеновых волокон в коже и придать ей здоровый блеск.

Зеленый чай

Как объясняет эксперт, чай насыщен антиоксидантами, которые могут избавить кожу от любых нежелательных явлений и оградить от вредных факторов окружающей среды.

Авокадо

Этот продукт богат мононенасыщенными жирными кислотами, увлажняющими кожу, этим самым снижая риск преждевременного старения, вызванного ультрафиолетовым излучением. В список полезных суперфудов диетолог отнесла помидоры, бразильские орехи, куркуму, морковь, капусту, шпинат и миндаль.

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