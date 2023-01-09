Карты крупного белорусского банка могут не работать 11 января 9.01.2023, 12:38

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С чем это связано?

Банковские карты «Белинвестбанка» могут не работать в среду, 11 января. Информация опубликована на сайте Банковского процессингового центра.

Говорится, что 11 января с 10 до 12 часов возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей банковских платежных карт «Белинвестбанка», а также других клиентов банка в сети.

Уточняется, что это связано с необходимостью проведения технологических работ.

Вопросы могут возникнуть с обеспечением авторизации и процессинга операций по банковским платежным картам международных платежных систем, а также платежной системы «БЕЛКАРТ».

В банке принесли извинения за доставленные неудобства.

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