Карты крупного белорусского банка могут не работать 11 января
- 9.01.2023, 12:38
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С чем это связано?
Банковские карты «Белинвестбанка» могут не работать в среду, 11 января. Информация опубликована на сайте Банковского процессингового центра.
Говорится, что 11 января с 10 до 12 часов возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей банковских платежных карт «Белинвестбанка», а также других клиентов банка в сети.
Уточняется, что это связано с необходимостью проведения технологических работ.
Вопросы могут возникнуть с обеспечением авторизации и процессинга операций по банковским платежным картам международных платежных систем, а также платежной системы «БЕЛКАРТ».
В банке принесли извинения за доставленные неудобства.