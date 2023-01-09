Единственный авианосец РФ «Адмирал Кузнецов» в критическом состоянии 9.01.2023, 12:40

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Военные и судостроители обвиняют друг друга.

Тяжелый авианосный крейсер ВМФ РФ «Адмирал Кузнецов» находится в аварийном состоянии.

Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Российские военные и судостроители пытаются переложить друг на друга ответственность за доведение до критического состояния единственного авианосца РФ.

«Чтобы продолжить ремонтные работы, недавно было принято решение о переводе корабля из сухого дока в один из причалов судоремонтного завода. Впрочем, еще на стадии подготовки к перемещению выяснилось, что крейсер вообще не способен перемещаться своим ходом», — заявили в ГУР.

В связи с этим была предпринята попытка перемещения крейсера с помощью нескольких буксиров, однако это также оказалось невозможным из-за критического состояния его корпуса.

Выяснилось, что состояние судна в принципе не позволяет спускать его на воду, поскольку в таком случае он с высокой долей вероятности перевернется на бок и утонет.

При обследовании корпуса корабля было обнаружено, что металлические конструкции ниже третьей палубы подверглись значительной коррозии, а трюмы полностью заполнены водой.

В связи с этим должностные лица 35-го судоремонтного завода и руководство флота пытаются переложить друг на друга ответственность за текущее положение дел.

«Командование флота выдвинуло штрафные санкции на полтора миллиарда рублей руководству завода за срыв сроков ремонта и невыполнение контракта. В свою очередь менеджментом предприятия обнародовано письмо, в котором указано, что завод не виновен в доведении корабля до текущего плачевного состояния. С высокой долей вероятности виновными признают военное представительство на заводе, осуществлявшее надзор за ходом работ», — рассказали в разведке.

Российский авианосец уже несколько лет находится на ремонте.

После позорного турне в Сирию в 2016 году он был отправлен в док.

В 2018-м там произошло ЧП с падением крана, в результате которого судно получило более 50 повреждений, а также пропал один из механиков.

В 2019 году на борту крейсера из-за скопившегося там мусора вспыхнул масштабный пожар, в результате которого погибли два человека, еще 14 пострадали.

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