Российская СВР «слила» информацию о количестве сотрудников КГБ Беларуси 9.01.2023, 12:44

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Фото: Getty Images

Ранее эта информация не появлялась в открытом доступе.

В декабре 2022 года вышел первый номер ежеквартального журнала «Разведчик», созданного по инициативе совета ветеранов Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации. В одной из статей журнала рассказывается о КГБ Беларуси.

«В профессиональной среде Комитет государственной безопасности Республики Беларусь имеет репутацию эффективного ведомства, сотрудники которого успешно справляются с поставленными задачами и добиваются высоких результатов в противодействии деструктивным устремлениям западных государств. В рамках международного сотрудничества белорусские чекисты ведут обмен информацией по проблематике международного терроризма и организованной преступности с широким кругом партнеров — от соседей по СНГ до США, Великобритании и Китая. Причем зарубежные связи КГБ Республики Беларусь постоянно расширяются: на начало 2022 года поддерживался контакт с 46 иностранными спецслужбами», — говорится в статье.

В материале также сообщается, что общая численность сотрудников КГБ Республики Беларусь не превышает 10 000 человек. Ранее данные о количестве сотрудников КГБ нигде не приводились, в статье на «Википедии» написано, что эта информация засекречена.

Ранее сайт Charter97.org писал, что «Киберпартизаны» показали «запрещенные виды» КГБ с дрона.

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