Политолог рассказал о двух странных поступках Путина в 2023 году 1 9.01.2023, 12:50

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фото: getty Images

Украина послала главу Кремля по курсу русского военного корабля.

Российский оппозиционер, журналист, экс-депутат Госдумы РФ Игорь Яковенко в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко, рассказал о двух странных поступках Путина в 2023 году.

«Путин пришел в церковь поучаствовать в богослужении. Один. На сайте президента РФ было заявлено, что это ночное богослужение, но в окошке виден свет, то есть ясно, что не ночное, ясно, что это было днем. Зачем наврали, непонятно. Видно, что в церкви стоит человечек, достаточно плохо держащийся на ногах, при этом очень неуверенно себя чувствует, с каким-то растерянным лицом, явно не понимая, где он и зачем. В этом большом храме отправляет персонально для него службу священник. Очень странное зрелище», – прокомментировал ситуацию эксперт.

Второй поступок кремлевского диктатора не менее странный. Путин дал распоряжение Шойгу прекратить огонь на 36 часов на православное Рождество, рассчитывая на то, что Украина почему-то согласится на это после того, как он обстреливал ракетами украинские города в Рождество 25 декабря, прежде всего Херсон. Также были ужасные обстрелы украинских городов в канун Нового года.

«И после этого в одностороннем порядке он заявляет о каком-то рождественском перемирии. Совершенно очевидным был брезгливый ответ Украины. И правильно ответили. Послали его по курсу русского военного корабля», – отметил Яковенко.

Затем он добавил, что это еще не все. Таким же образом российскому главнокомандующему ответили и его подчиненные, в частности Пушилин (главарь «ДНР»), военкоры.

«Вся эта рать патриотов из патриотических каналов ответили: «Вы что, с ума сошли, что ли? Какое перемирие? С кем? С нациками?» То есть он оказался дураком как для своих, так и для чужих. Это характеристика первой недели поведения Путина. В одном случае он оказался странным человеком, в другом – просто откровенным дураком», – резюмировал эксперт.

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