«Рельсовому партизану», которому прострелили ноги, дали 13 лет колонии 5 9.01.2023, 12:51

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Виталий Мельник

У него есть маленький ребенок.

Весной 2022-го белорусские «рельсовые партизаны» выводили из строя средства сигнализации и управления железной дороги. В результате эшелоны с российскими войсками и боеприпасами, которые шли на Украину в начале агрессии, задерживались в пути.

Минский областной суд осудил 40-летнего «рельсового партизана» из Минского района. Ему присудили 13 лет колонии особого режима. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как уточняют правозащитники «Весны», речь идет о Виталии Мельнике. Ранее сообщалось, якобы ему присудили 16 лет колонии. При задержании Мельнику прострелили колени.

Мужчину обвиняли в терроризме, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, умышленном повреждении средств сигнализации и другого транспортного оборудования и публичном оскорблении Лукашенко.

В прокуратуре говорят, что в ночь с 24 на 25 марта 2022 года сжег релейный шкаф на железнодорожном перегоне Новосады-Борисов возле деревни Стайки Борисовского района. В результате застряли 22 грузовых и 17 пассажирских поездов. Во время обыска у «рельсового партизана» нашли два пистолета и боеприпасы к ним. Также следователи нашли три сообщения в интернете, в которых были оскорбления Лукашенко.

У «рельсового партизана» также изъяли автомобиль Peugeot Partner и мобильник iPhone.

Правозащитники сообщают, что мужчина жил в деревне Ходаково Минского района, у него есть маленький ребенок. Его семья считает, что Виталий не имеет отношения к инкриминируемым ему преступлениям и связывает это с местью местного судьи и тем, что раньше у мужчины была судимость.

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