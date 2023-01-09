Фуры сменили легковушки: что происходит на границах Беларуси с ЕС 1 9.01.2023, 13:04

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Белорусско-польский участок наиболее загружен.

Очередей из большегрузов на границе Беларуси со странами Евросоюза нет, однако увеличилось число стоящих легковых автомобилей. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

В конце года ситуация на границах была трагической - в пунктах пропуска Гродненской и Брестской областей скапливались тысячи фур, грузоперевозчики могли стоять неделями. Вереницы из грузовиков были даже на Новый год.

Однако в новом году ситуация резко изменилась - по состоянию на 9 января в пунктах пропуска на границах Беларуси и ЕС нет ни одного большегруза. При этом появились очереди из легковушек, и традиционный лидер по очередям - Литва - уступила первое место Польше.

По данным ГПК, в пунктах пропуска на белорусско-польской границе стоит более 320 легковушек: более 70 в «Берестовице» и более 250 в «Бресте».

На белорусско-литовской границе ситуация существенно лучше: там в двух ПП всего 20 машин: по 10 в «Беняконях» недалеко от Лиды и «Привалке» под Гродно.

На границе с Латвией очередей нет.

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