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В российском Когалыме произошел крупный пожар

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  • 9.01.2023, 13:25
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В российском Когалыме произошел крупный пожар

Огонь охватил общежитие нефтегазовой компании.

9 января в российском Когалыме огонь охватил общежитие предприятия «Нефтегазавтоматика».

Предварительно, пожар охватил площадь 160 квадратных метров. Об этом сообщают российские СМИ. 

По первоначальной информации, из здания самостоятельно эвакуировали 13 человек. СМИ говорят, что пострадавших нет. Пожару присвоили второй ранг. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь на 9 января в российском Братске подожгли военкомат. Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно помещения на первом этаже.

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