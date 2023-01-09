Российские чиновники провели новогодние каникулы на иностранных курортах 6 9.01.2023, 13:22

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Кремлевские элиты предпочитают Дубай и Турцию.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пригрозил курскому депутату «кувалдой Вагнера». Такую гневную реакцию вызвало видео, на котором Максим Васильев с мексиканского курорта передает поздравления с Новым годом. Но, как выяснил «Можем объяснить?», отдых за рубежом предпочел не только депутат из Курска.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провел новогодние каникулы в Дубае, где у него есть вилла. Как следует из данных сервиса Flightradar, 8 января самолет с бортовым номером RA-73417 вернулся в Москву из ОАЭ (1). Когда бизнес-джет прилетел в Дубай — неизвестно, на судне предусмотрительно отключили транспондер. О том, что Кадыров владеет самолетом Airbus ACJ319, стало известно в 2017 году. Цена лайнера - $80 млн. В прошлом году самолет сменил бортовые номера.

Самый богатый российский министр Денис Мантуров отдыху в России предпочел Турцию (2). 3 января его самолет Sukhoi Superjet 100-95B приземлился в Стамбуле (и находится там до сих пор, несмотря на первый рабочий день). Только по самым скромным подсчетам цена этого лайнера составляет $16 млн. Самолет неоднократно замечали в местах командировок Мантурова.

26 декабря в том же Дубае приземлился самолет Dassault Falcon 8X с бортовым номером RA-09606 (3). На этом лайнере летает глава Татарстана Рустам Минниханов. Вскоре самолет вылетел из ОАЭ на Мальдивы, где и провел все новогодние каникулы. Накануне Dassault Falcon 8X улетел в Россию и поздно вечером оказался в Казани. И тогда же Минниханов впервые за две недели опубликовал фото из своего рабочего кабинета.

Кокаиновый борт. 30 декабря в марокканский город Касабланка прилетел самолет Ил-96, фигурировавший в деле о поставках наркотиков из Аргентины в Россию (4). Его бортовой номер полностью совпадает — RA-96023. 2 января он улетел в Москву. Официальным владельцем борта указан авиаотряд «Россия», им пользовались высокопоставленные силовики.

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