Полковник ВСУ рассказал, как и когда уберут Путина 1 9.01.2023, 13:30

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Диктатор останется у разбитого корыта.

Путин лишится власти уже после того, как Россия начнет разваливаться. Он станет президентом фактически несуществующего государства.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Василию Голованову.

Устранение Путина может быть только физическим, так как он выстроил слишком большие границы, которые перейти практически невозможно. Но от физической ликвидации он тоже хорошо защищен: у него есть определенные моменты, связанные с личной охраной, количеством двойников и сменой места положения, именно поэтому близкое окружение не устранит диктатора. Но он в итоге останется у разбитого корыта, когда начнет разваливаться Россия как таковая. Это будет примерно, как с Горбачевым, оставшимся президентом Советского Союза, который одномоментно развалился.

По словам Свитана, Путин точно так же, как и Горбачев, останется у разбитого корыта, когда центробежные силы просто разорвут РФ на части. После этого ему, конечно же, будут выставлены определенные требования по возврату тех потерь, которое понесло его ближайшее окружение.

«Сначала с Путина снимут все, что можно снять, до трусов его разденут. У него не один миллиард и не один десяток, а, может, сотни миллиардов, разбросанных по всему миру. Его разберут на косточки, а после этого, конечно же, прибьют», – спрогнозировал военный эксперт.

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