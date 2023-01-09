«Чтобы у нас так зарплаты росли, как цены в магазинах»3
- 9.01.2023, 13:45
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Белоруска сравнила цены до и после Нового года.
Перед Рождеством пинчанка Елизавета отправилась за покупками к праздничному столу. Но от многих продуктов из «обязательного» списка в этом году пришлось отказаться, пишет «Медиа-Полесье».
— Пришла в магазин и не поверила своим глазам. Килограмм зелёного винограда стоит практически 20 рублей. Перед Новым годом он стоил на треть дешевле. В том же «Евроопте» покупала по 11,99 рублей. Обошла несколько магазинов в поисках. В «Умном выборе» цена была такая же.
В «Санте» и «Маяке» в продаже был синий виноград из Молдовы. И цена на него в 3-4 раза ниже.
Но по словам женщины, подорожали и мандарины. Если перед Новым годом кило стоил от 4,99 рублей, то сейчас цены на фрукты начинаются от 5,99 рублей, на рынке и вовсе просят 9 рублей.
Яблоки подорожали почти на рубль. Теперь минимальная цена в магазинах – 1,99 рубля. На рынке можно купить за 1-1,5 рубля.
Бананы дешевле 5 рублей не найти.
Хурма стоит почти 8 рублей. Перед Новым годом за эти деньги можно было купить два кило.
— С такими ценами на фрукты лучше купить килограмм колбасы или сыра. Последний, к слову, тоже подорожал и цены начинаются от 16 рублей. Чтобы у нас так зарплаты росли, как цены в магазинах.