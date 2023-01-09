Утраты россиян тяжело подсчитать: что происходит под Соледаром Юрий Бутусов

9.01.2023, 13:43

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ВСУ держат ситуацию под контролем.

Соледар — морозный, но здесь не замечаешь холода, жизнь проходит или в теплых подвалах или перебежками к позициям и укрытиям, здесь кипит адреналин войны, и только братство и уважение позволяют преодолевать страх. Постоянно слышно либо разрывы, либо стрелковое оружие. В разбитом городе штурмовые группы ведут бои на дистанциях 20−30 метров, все передвигаются от дома к дому с оружием наготове, потому что враг постоянно пытается найти щели и вклиниться.

Во время перестрелок шокируют местные жители, некоторые выгуливают во дворе собаку, хотя рядом стрекочут со всех сторон и пули свистят в разные стороны, поливая стены. Никак не привыкну с Северодонецка, что есть люди, даже когда снаряды разбивают дом и идет стрельба в упор, пытаются продлить свою мирную жизнь, будто война их не коснется, если они старательно ее не замечают. Живут местные благодаря помощи гуманитарных организаций, которую завозили к Новому году, и своим запасам, связи нет. Наши бойцы подкармливают тех, кто обращается за помощью.

Российские войска ежедневно продолжают штурм Соледара, начиная с 27 декабря. «Штрафбаты Путина» из ЧВК Вагнер и российские воздушно-десанты войска пытаются выбить город, который защищает 46-я аэромобильная бригада. Трудно описать словами, как четко и профессионально бьются десантники, как каждый из них постоянно и непрерывно занят боевой работой. Этим воинам не нужно сочувствие — они нуждаются только в снарядах, минах, «свадебных мавиках», старлинках, танках, Хаймарсах. Они работают, чтобы побеждать и уничтожать врага.

Утраты россиян тяжело подсчитать. Штурмовые группы российских зеков и добровольных наемников идут вперед к полному уничтожению. И посылают одновременно с разных сторон днем и ночью, чтобы любой ценой продвигаться вперед, несмотря на точную стрельбу десантников, у большинства из которых на личном счету уже немало уничтоженных оккупантов. Наша артиллерия, танки и ракеты наносят точные корректируемые удары. Россияне пытаются подавить нашу смертоносную артиллерию, применяют дроны Ланцет.

России нужен политический успех, они хотят захватить украинский город, чтобы показать, что мобилизация позволила Путину переломить ход войны. И с потерями в Соледаре россияне не считаются. К этому моменту враг с трех сторон продвинулся в город. Большая часть Соледара под нашим огневым контролем, но противнику удалось зайти в застройку.

Вместе с тем, оборона города остается эффективной, 46-я бригада действует продуманно, все действия взвешены и четки, бойцы полностью доверяют своим командирам. 46-я бригада заслуживает, на мой взгляд, высочайшего признания. И в объективной оценке нуждаются те, кто не предоставил десантникам необходимой поддержки.

Наше командование видит обстановку, видит угрозы с флангов, многое делается для усиления обороны. У нас много сил в этом районе, есть проблемы с управляемостью в определенных местах, но они решаются командирами, понимающими, что именно от них зависит судьба битвы за Соледар.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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