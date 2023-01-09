«Россия превратилась из партнера в угрозу»: Япония наращивает военный бюджет 9.01.2023, 13:50

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Военный бюджет страны станет третьем в мире.

В декабре 2022 года Япония обнародовала крупнейший план по наращиванию своего военного потенциала со времён Второй мировой войны. Через пять лет оборонный бюджет страны станет третьим в мире – после США и Китая. В новой стратегии национальной безопасности Японии главным международным вызовом назван Китай, а Россия больше не считается партнером и рассматривается как «вызывающий беспокойство» фактор. Как на практике это повлияет на расклад сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на российско-японские отношения, «Сибирь.Реалии» спросили у экспертов.

«Отход от пацифизма начался 30 лет назад»

С 2023 по 2027 годы японские власти вложат в оборонный сектор 320 миллиардов долларов, а через пять лет их военный бюджет станет третьим в мире. Задача правительства – увеличить размер бюджета с 1 до 2% от ВНП страны. В качестве угроз в новой оборонительной стратегии страны названы КНР, КНДР и Россия. Сейчас Япония занимает лишь 9 место в мире по расходам на оборону, тратя на нее около 54 млрд долларов в год (данные SIPRI Fact Sheet за 2021 г.). Ее на сегодняшний день опережают, помимо США и Китая, Индия, Великобритания, Россия, Франция, Германия и Саудовская Аравия.

При этом Япония живет с «пацифисткой» Конституцией 1947 года: страна не вступает в военно-политические союзы, отказывается от боевых действий как способа решения международных противоречий, не разрабатывает наступательных вооружений и формально не имеет армии, вместо которой в Японии действуют Силы самообороны.

– Отход от пацифизма в Японии продолжается уже около 30 лет, – говорит заведующий кафедрой Востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. – Просто сейчас он ускорился, а вообще Япония, по сути, давно является крупной военной державой. Хотя за последние пять-десять лет военный бюджет менялся не сильно. Он начал увеличиваться с 2013 года, но рос незначительно. А до этого, еще в 80-е годы, Япония взяла самоограничение на увеличение военного бюджета: не более 1% от ВНП страны. И все эти годы они выдерживали этот показатель. Сейчас у Японии довольно большой военный бюджет, однако надо понимать, что основная его часть приходится на зарплаты служащих сил территориальной самообороны.

При этом в техническом плане их армия оснащена довольно хорошо. Например, то, что они называют оборонительным оружием, выглядит довольно серьезно. У них есть вертолетоносцы, мобильная техника, которая позволяет удобно десантировать войска, подразделения кибербезопасности, разведка и так далее. То есть большое количество технически сложного вооружения. И численность армии Японии составляет порядка 260-300 тысяч военнослужащих. Это много. Если брать за основу задачу по обороне границ и самой страны, то армия Японии способна ее полностью решить. Но, конечно, если это не касается нападения с использованием ядерного оружия, либо потенциального случая нападения со стороны Китая, который может использовать все свое мощное оружие.

В обновленной стратегии национальной обороны Японии сказано, что страна оставляет за собой право на нанесение контрударов по территории противника в случае угрозы собственным рубежам. При этом еще в октябре 2021 года японский премьер Фумио Кисида заявлял, что страна может в будущем прибегнуть к стратегии превентивных ударов по военным базам оппонентов. По его словам, пересмотреть стратегию японцев заставляет ракетная программа КНДР.

– До недавнего времени Япония не имела стратегических наступательных вооружений, как, например, авианосцы, межконтинентальные баллистические ракеты, не говоря уже о ядерном оружии, – говорит руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. – Но постепенно этот оборонительный подход к формированию вооруженных сил стал размываться. Достаточно сказать, что Япония построила два вертолетоносца, а потом переоборудовала их, по сути, в легкие авианосцы. Они будут оснащаться американскими истребителями Ф-35Б, которые имеют короткий разбег и могут садиться вертикально. Причем когда только эти суда построили, сразу было ясно по форме палубы, что из них сделают авианосцы. А нынешняя стратегия ставит вопросы о том, чтобы Япония обзаводилась ракетами большой дальности, которые могли бы наносить удары по территории противника, оставаясь вне досягаемости для ответных ударов. Сейчас Япония разрабатывает свои баллистические ракеты, в том числе – гиперзвуковые. Например, у них есть ракета Тип-12, которая считается противокорабельной. Ее дальность несколько сотен километров, но они собираются переоборудовать, чтобы сделать ее более дальнобойной – около 1000 км. В Японии почти принято решение о покупке американских ракет «Томагавк», которыми будут оснащены японские корабли.

– Только сухопутные силы самообороны составляют около 200 тысяч, но Япония может их нарастить в случае необходимости. При этом в Японии даже не армия – это силы самообороны, которые, однако, очень хорошо оснащены технически. Там есть и собственные разработки, и американские технологии. Например, Япония строит свои подводные лодки, которые считаются наиболее тихими в мире. Противоракетная оборона обеспечена четырьмя эсминцами, на которых стоят американские системы «Иджис». В самой Японии есть подразделения, оснащенные американскими системами «Пэтриот». Поэтому по своей совокупной мощи японские силы самообороны представляют собой настоящую армию. Другое дело, что по численности судов, самолетов, личного состава японские вооруженные силы сильно уступают, например, армии Китая. Если они будут воевать один на один, то Япония долго не продержится, – полагает эксперт.

«90% опасений касаются Китая»

В 2022 году КНДР запустила 37 ракет в сторону Японии и Южной Кореи. В том числе северокорейцы испытали баллистическую ракету средней дальности типа «Хвасон-12», которая пролетела над Японией, преодолев 4,5 тысячи километров. Однако главной угрозой японцы считают Китай, говорят эксперты. В новой стратегии самообороны он назван «самым большим стратегическим вызовом», а КНДР – «еще более серьезной угрозой, чем ранее».

– Накануне принятия этой стратегии в недрах правящей партии в Японии были дебаты: как определить Китай – как угрозу или как вызов? В итоге решили использовать слово «вызов», но это ничего не меняет. Китай уже выразил недовольство по поводу этой стратегии. В Китае есть газета Global Times, направленная на международную аудиторию, которая писала, что если Япония считает Китай угрозой, то и Китай будет рассматривать Японию так же, и в итоге Китай станет для нее угрозой. Во времена холодной войны в Японии был термин «советская угроза». Так вот сейчас ей на смену пришла угроза из Китая. Я бы сказал, что на 90% новая стратегия направлена на Китай, который вызывает наибольшие опасения у японцев, - говорит Валерий Кистанов.

Главным противоречием между Японией и Китаем являются острова Сенкаку: архипелаг в Восточно-Китайском море, который считают своим одновременно Токио, Пекин и Тайбэй. Острова контролируют японцы, но Китай наращивает в их районе активность военно-морских сил. К примеру, в 2021 году корабли морской полиции КНР вошли в спорную зону архипелага. Сильный китайский флот – в целом потенциально большая опасность для Японии, которая большую часть ресурсов получает по морю.

– Китай считает остова Сенкаку своей территорией, которую Япония аннексировала в одностороннем порядке в конце XIX века и которую должна была вернуть после заключения Сан-Франциского мирного договора после Второй мировой войны, – говорит Дмитрий . – Острова находятся довольно далеко от основной территории Японии, поэтому там невозможно развернуть какой-либо крупный контингент войск. Поэтому в случае конфликта Японии придется опираться на мобильные части, которые нужно будет развернуть в срочном порядке. В этом смысле у Китая довольно большие возможности в этом секторе для совершения наступательных операций. Тем более, последние 15 лет Китай наращивает количество военно-морских сил в этом регионе. По большей части там береговая охрана, но все равно – китайцы постоянно присутствуют в пограничных водах. Я так скажу: военная доктрина Японии все последние годы заострена на Китай. И все военное устроительство ориентировано на угрозу именно оттуда – с юго-запада. Что касается КНДР, то это тоже угроза и потенциально – очень серьезная, поскольку речь может пойти о ядерном оружии, но она, в отличие от Китая, пока что ограниченная. Да, у КНДР есть ракеты, а их политическая система не вызывает никакого сочувствия в Японии, но в Токио не опасаются, что Корея начнет прямую агрессию против их страны с целью захвата территории.

«На 100% полагаться на США нельзя»

Япония, согласно собственной Конституции, не вступает в военно-политические союзы. Например, она не является членом AUKUS – оборонительного объединения, которое в 2021 году создали США, Австралия и Великобритания. При этом страна может вести военное сотрудничество в рамках так называемой «четверки» QUAD – неформального союза США, Индии, Австралии и Японии. С 1951 года действует военный договор между США и Японией, который гарантирует азиатской стране защиту в случае ядерного удара или масштабного вторжения. На территории Японии служат около 50 тысяч американских военных.

– Договор предусматривает обязательства со стороны США в случае нападения на Японию или угрозе ее целостности, – говорит Дмитрий Стрельцов. – Япония симметричных обязательств не несет, однако предоставляет США территорию для военных баз. Можно сказать, что сейчас Япония в этом союзе – младший партнер. Это союз, который основан на общих идеалах, на приверженности демократическим принципам. Они позиционируют свой союз, как союз «единства судьбы». Раз в год у них проходят консультации между министрами иностранных дел и обороны, на которых обсуждаются различные политические проблемы. Они военные союзники в прямом смысле этого слова. Кстати, в этом и разница: Китай и Россия не являются военными союзниками, а Япония и США – да.

– Сейчас Япония стремится увеличить свою роль в союзе с США, – полагает Валерий Кистанов. – Как раз новая стратегия нам об этом говорит. Условно говоря, до недавнего времени роли в союзе распределялись так: Японии отводилась роль щита, а США – роль копья. Теперь и Япония примеривает роль копья. Поддержка США со стороны Японии расширяется, в 2015 году был принят ряд законов о коллективной самообороне, который разрешает Японии активно помогать союзникам, если они окажутся в опасности. Поэтому теоретически японцы могут прийти на помощь США даже в другом регионе мира. Де-факто так уже было, когда Япония направляла корабли во время американской операции в Афганистане. Но новая стратегия – исторический сдвиг, который с восторгом принят в Вашингтоне. Перераспределение ролей в рамках союза будет обсуждаться во время визита премьера Кисиды в Вашингтон в январе.

В 2022 году японцы договорись о разработке истребителя шестого поколения совместно с Великобританией и Италией, хотя ранее несколько лет планировали реализовать этот проект в рамках сотрудничества с США.

– Возможно, японцы посчитали, что британцы продвинулись в этой области дальше, чем американцы, – говорит Кистанов. – Хотя при желании это можно рассматривать как намек США, мол, смотрите, мы, конечно, с вами, но в случае чего можем проводить и собственный курс. Тем более, в Японии звучат голоса о том, что договор о безопасности с Америкой – это хорошо, но на сто процентов полагаться на США нельзя. В пример приводят Афганистан, где американцы бросили своих подопечных и резко вывели оттуда войска. А Трамп, когда был у власти, вообще считал, что японцы и южнокорейцы – партнеры США в Азии, но они должны сами больше платить за свою обороноспособность, а также платить американцам за то, что их военные находятся на территории этих стран. Японцы помнят, какой у него был лозунг: Америка – прежде всего. В любом случае, общей картины это не меняет: США есть и будет краеугольным камнем японской внешней политики. Их сотрудничество будет только нарастать.

«Отношения с Россией и так на нуле»

В обновленной стратегии национальной безопасности Японии Россия названа «вызывающей беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности». По словам экспертов, японцев беспокоит как непосредственно агрессия Москвы в Украине, так и то, что она может спровоцировать Китай на решение территориальных противоречий военным путем.

– В стратегии 2013 г. Россия позиционировалась как партнер, с которым надо развивать взаимовыгодные отношения с целью обеспечения стабильности в регионе, – отмечает Валерий Кистанов. – И теперь этот партнер превратился в угрозу – почувствуйте разницу. Это переломный момент в оценке России. Мотив такого восприятия, конечно, связан с действиями России на Украине. Специальная военная операция, которую ведет Россия, в Японии считают нарушением международного порядка. Они боятся, что Китай по примеру России попробует решить проблему Тайваня силой, поэтому и в этом смысле Москва несет угрозу для Японии. К тому же Китай и Россия усиливают свое военное сотрудничество, проводят военные учения, которые японцев сильно раздражают. Боевые действия в Украине повлияли и на наращивание бюджета. Япония как бы говорит: «Смотрите, как ведет себя диктаторский режим в России. Нет гарантий, что он не поведет себя также и в отношении Японии». Но главное, что они имеют в виду – другой диктаторский режим в Китае вот-вот нападет на Тайвань или отберет у Японии острова. Это, скажем так, один из пусковых крючков для наращивания вооружения.

С началом военного вторжения власти Японии оказывали материальную помощь Украине и принимали беженцев. При этом они высказались против набора добровольцев, который объявило украинское посольство в Токио. Япония ввела санкции против окружения Путина и ряда российских чиновников, а также на ввоз некоторых видов продукции из России. Москва в ответ запретила рыбачить в районе Южных Курил и отменила упрощенную процедуру въезда на острова для туристов из Японии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Япония отказывается от «мирного развития страны», а увеличение военного бюджета приведет к напряженности в регионе.

– Я думаю, сейчас уже наращивание военного бюджета в Японии никак не повлияет на отношения с Россией, – полагает Дмитрий Стрельцов. – Потому что политические отношения на нуле, остались некоторые экономические, но вряд ли обе стороны заинтересованы в их дальнейшем сокращении. Если даже Япония будет наращивать бюджет, Россия по-прежнему будет считать ее недружественной страной, и никаких новых коннотаций в двухсторонние отношения это не принесет. Мне кажется, что Россия со своей стороны не воспринимает Японию как прямую угрозу, например, в контексте проблемы границы. В Москве исходят из того, что Япония не будет решать противоречия силой, а наращивание бюджета воспринимается просто в контексте общей ситуации в регионе, где произошел мощный подъем Китая.

Одно время Япония планировала разместить у себя противоракетные системы, которые были потенциально направлены против КНДР, но теоретически могли противодействовать и России. Однако сейчас в Токио отказались от размещения, поэтому проблема решена. Обострения по проблеме Южных Курил я не жду. Повторюсь, у нас и без того очень плохие отношения. Я думаю, сценарий, когда Япония решит вернуть северные территории силой, невозможен. Все-таки, Япония – демократическая страна, и решение таких вопросов силой противоречит самой политической природе этого государства.

С 2012 по 2020 год, когда японское правительство возглавлял Синдзо Абэ, в Токио всерьез рассчитывали на решение проблемы Южных Курил. Путин и Абэ за это время 27 раз встречались на различных площадках. В том числе обсуждался компромиссный вариант по возвращению двух островов. СССР присоединил острова по итогам Второй мировой войны. В 1956-м Советский Союз и Япония подписали мирную декларацию, по которой острова Шикотан и Хабомаи должны были быть переданы Японии после заключения мирного договора. Но японские власти в последующие годы настаивали только на возвращении всех островов, которые они называют «северными территориями». Мирный договор до сих пор не подписан. В 2022 году власти Японии впервые с 2003 года сменили риторику и официально назвали Южные Курилы «незаконно оккупированными территориями».

– Конечно, новая японская стратегия негативно сказывается на двухсторонних отношениях, – считает Валерий Кистанов. – Если в вас видят угрозу, то какие могут быть отношения? Тем более, если Япония готовится к потенциальным превентивным ударам по Китаю или КНДР, то этими же средствами она может угрожать и Дальнему Востоку, не говоря уже о Сахалине или Курилах. Я думаю, Россия примет ответные меры с учетом новаций в Японии. Сейчас отношения двух стран фактически находятся в стадии заморозки. Япония не отказывается от Курильских островов, тем менее, даже внутри страны признают, что у решения этой проблемы пока что нет перспектив. Не думаю, что по вопросу Курил можно ждать военного обострения, потому что Япония не решится действовать военным путем. Сейчас это из области фантастики, учитывая баланс сил и то, что у России есть ядерной оружие. Но Япония требовала, требует и будет требовать заключения мирного договора, который при этом давно стал анахронизмом.

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