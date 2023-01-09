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В Мелитополе уничтожили два склада боеприпасов РФ

  • 9.01.2023, 14:10
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В Мелитополе уничтожили два склада боеприпасов РФ

Таких мощных взрывов в оккупированном городе не было с 24 февраля.

Во временно оккупированном Россией Мелитополе уничтожено два склада боеприпасов россиян. В результате взрывов в больницу доставили по меньшей мере 10 пострадавших оккупантов, заявил городской голова Иван Федоров.

- Есть два предприятия - «Гидромаш» и «Мелитопольский компрессор», которые расположены друг возле друга. На базе этих предприятий рашисты разместили свои склады боеприпасов. В ночь с 7 на 8 января там были сверхмощные взрывы. Таких мощных взрывов не было с 24 февраля. Детонация длилась до 6 утра, - подчеркнул Федоров.

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