Истина, с которой упорно не хотят соглашаться в Кремле Виталий Портников

9.01.2023, 14:23

Виталий Портников

Прошлое никогда не побеждает будущее.

Столетний юбилей Советского Союза так и прошел бы совершенно незамеченным, если бы в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин от разговоров о «величайшей геополитической катастрофе XX века» не перешел к масштабной захватнической войне в Украине. При этом сам Путин практически и не скрывает подлинной цели этой войны. Да, он говорит об угрозах безопасности России, о «денацификации» и «демилитаризации» Украины, но и об «исторической России» тоже.

А что такое эта «историческая Россия», как не сам Советский Союз?

Удивительно, но в самом Советском Союзе его юбилеи тоже практически не отмечались. Главными были совсем другие идеологические праздники. С логической точки зрения «национальным днем» СССР как раз и должен стать день 30 декабря – тем более, что он прекрасно укладывался в любимые народом новогодние праздники. Но о 30 декабря 1922 года советское руководство предпочитало не упоминать.

Главными праздниками Советского Союза оставались день большевистского переворота 7 ноября 1917 года и день победы во Второй мировой войне в Европе («Великой отечественной») 9 мая 1945 года.

Бутафория под названием «Советский Союз»

Современный читатель, особенно тот, кто не жил в Советском Союзе, может удивиться, почему это так. А тот, кто в Советском Союзе жил, никогда особо не думал о том, почему 30 декабря так и не стало днем государственного праздника. А потому, что для советского руководства Советский Союз был бутафорией.

7 ноября 1917 года большевики захватили власть в России и, после разгона Учредительного собрания, победили в гражданской войне со сторонниками демократического развития страны и монархистами.

Одновременно шла война против стран, провозгласивших свою независимость после распада империи. Так были оккупированы Украина, Беларусь, Армения, Азербайджан, Грузия. Но большевики не желали новых проблем с национальным движением на оккупированных территориях. Именно поэтому придумали «государства-обманки» – так, как в 2014 году провозгласили так называемые «народные республики» Донбасса.

В 1922 году, после продолжительной дискуссии большевистских вождей – Ленин не согласился со Сталиным, который хотел превратить оккупированные территории в российские автономии, – был провозглашен Советский Союз. Но для руководства России (которое, между прочим, и явилось руководством СССР, правительство РСФСР просто стало правительством СССР) Советский Союз так и остался Россией. Советские руководители могли говорить об интернационализме, союзе братских народов, но на самом деле воспринимали свою страну как коммунистическую Российскую империю.

И так же относилось к Советского Союза население Российской Федерации. Именно поэтому для шовинистов крушение Советского Союза – катастрофа. Потому что для них СССР ни дня не был настоящим федеративным государством. А всегда был просто Россией.

Главный итог 2022 года

Даже после распада СССР в Москве продолжали рассчитывать, что им удастся восстановить «союзное государство», под которым, разумеется, продолжали иметь в виду ту же Россию с другими бывшими союзными республиками. А когда убедились, что это утопические надежды, решили, что лучший метод восстановления СССР – спецоперация. То есть война.

Поэтому главный итог 2022 года, который мы даже не замечаем под ракетными ударами российской армии – то, что никакого Советского Союза по-прежнему нет на карте мира. Ведь в планах российского руководства, наверное, уже было возобновление этого политического монстра после ожидания скорой победы над Украиной.

Но скорой победы не вышло. Советский Союз остался в прошлом. Прошлое никогда не побеждает будущее – это истина, с которой упорно не хотят соглашаться в Кремле.

Виталий Портников, «Радио Свобода»

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