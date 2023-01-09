Писатель Владимир Орлов будет вести в Белостоке курсы по белорусской истории 9.01.2023, 14:26

Владимир Орлов

Фото: «Радыё Свабода»

Курсы могут посещать все желающие.

Мероприятия по истории Беларуси вместе с писателем Владимиром Орловым будут проходить в хабе «Новая Земля» в Белостоке. Они рассчитаны на подростков от 12 лет, но курсы могут посещать все желающие.

«Первое занятие состоится 12 января. Гостей ждет историческое путешествие «Адкуль наш род» с Владимиром Орловым. Для начала периодичность – один раз в две недели. В дальнейшем будем стремиться проводить занятия чаще», – рассказали «Белсату» в «Новой Земле».

В белорусском пространстве рассказали, как появилась такая идея.

«Некоторые родители говорили, что для подростков нет ничего в Белостоке интересного белорусского. Также это альтернатива тому, что навязывают лукашисты. Наш ответ – национальное образование. Решили начать с истории», – говорят в хабе.

Каждое занятие рассчитано на 1,5 часа. Тема следующего урока, который состоится 26 января – «Годовщина восстания Калиновского».

Последние 30 минут занятий участников ждет проверка знаний, полученных на уроке, в виде викторины с розыгрышем призов. На первом уроке Владимир Орлов разыграет три своих книги.

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