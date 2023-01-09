«Ленд-лиз» по-русски: бойцы ВСУ захватили мощный трофей

«Ленд-лиз» по-русски: бойцы ВСУ захватили мощный трофей2
- 9.01.2023, 14:33
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Видеофакт.
Бойцы Вооруженных сил Украины захватили очень солидный трофей – 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гиацинт-С». Об этом сообщил Телеграмм-канал «Оперативный ВСУ», обнародовав соответствующее видео.
Важно, что ролик однозначно свежий, на нем видна морозная немножко снежная погода, которая установилась совсем недавно.
САУ работает преимущественно с ближнего тыла, иногда может стрелять из самой передовой.