«Ленд-лиз» по-русски: бойцы ВСУ захватили мощный трофей 2 9.01.2023, 14:33

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Видеофакт.

Бойцы Вооруженных сил Украины захватили очень солидный трофей – 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гиацинт-С». Об этом сообщил Телеграмм-канал «Оперативный ВСУ», обнародовав соответствующее видео.

Важно, что ролик однозначно свежий, на нем видна морозная немножко снежная погода, которая установилась совсем недавно.

САУ работает преимущественно с ближнего тыла, иногда может стрелять из самой передовой.

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