В Литве подтвердили отказы белорусам во въезде из-за анкеты о войне в Украине 5 9.01.2023, 14:44

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Литва не планирует еще больше ужесточать ограничения на въезд для белорусов.

Заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс в эфире LRT Radio сообщил, что были случаи, когда гражданам Беларуси отказывали во въезде из-за их ответов на вопросы анкеты, которую предлагается заполнить на границе. Количество белорусов, которым было отказано во въезде он не назвал, пишет zerkalo.io.

Абрамавичюс считает, что ужесточать ограничения на въезд для белорусов не нужно, достаточно уже принятых мер, в том числе анкетирования.

«Большая часть мер уже принята — повышена оценка по прибытии в Литву, а также уменьшено количество разрешений на временное проживание, обязательны дополнительные анкеты при выдаче этих документов, оценивающие потенциальную угрозу национальной безопасности. Все меры эффективны», — сказал он.

Напомним, Литва ввела анкетирование на границе для приезжающих белорусов и россиян. В ней надо ответить на ряд вопросов - цели поездки в Литву, отношение к войне в Украине и аннексии Крыма.

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