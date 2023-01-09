Политолог: Лукашенко боится повторения судьбы Чаушеску для своей семьи 20 9.01.2023, 14:48

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За преступления придется отвечать.

Политолог Дмитрий Болкунец пишет в Telegram о страхах Лукшаенко за будущее его семьи после ухода от власти:

— Судьба детей диктаторов часто складывалась трагично. Показательная история семьи Николая Чаушеску. А ведь еще есть несколько важных персон, которых беспокоят те же вопросы. Что будет с членами хунты, их детьми и внуками в 2030 или 2035 году? Как избежать трибунала и легко отделаться?

Политолог пишет, что наибольшую тревогу испытывают Виктор Лукашенко:

— Озабоченность связана с последствиями ряда преступлений, совершенных сыновьями и невестками Александра Лукашенко. Финансовые махинации, кража государственных активов, похищения и пытки людей. Это далеко не полный перечень за что в демократической Беларуси придется отвечать, а скрываться в других странах станет невозможно. Говорят, Виктор не раз предлагал своему отцу уйти, пожить немного спокойно, уговаривал не участвовать в выборах 2020 года, но не был услышан.

Дмитрий Болкунец пишет, что добиться каких-то гарантий для безопасного ухода у Лукашенко не получается.

«Часики тикают — время идет», — резюмирует политолог.

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