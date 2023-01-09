«Сотни россиян погибли просто в тылу из-за тупости своих же властей» 1 9.01.2023, 14:55

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Высокоточное западное оружие наносит оккупантам серьезный урон.

Российская армия несет на территории Украины все более тяжелые потери, значительная часть которых приходится на последствие ракетных ударов ВСУ «Хаймарсами». Более того, сотни россиян, офицеров и рядовых гибнут просто в тылу из-за полной некомпетентности военного командования ВС РФ, которое размещает оккупантов большими группами, удобными для поражения.

Об этом пишет украинский журналист блогер Денис Казанский, который в своем телеграм-канале собрал статистику погибших россиян в течении двух последних недель декабря.

Более того, по всей вероятности, количество погибших значительно больше, поскольку не все из ударов и их последствия удается документировать.

«Сотни россиян погибли просто в тылу из-за тупости своих же властей и своих командиров. Это только то, что точно подтверждено и доказано. Помимо этого, есть также информация о ряде прилетов, где нет подтверждения примерного количества погибших от российской стороны. Но даже по доказанным случаям понятно, что высокоточное западное оружие наносит оккупантам серьезный урон», - отмечает Казанский.

Согласно полученной статистике, у россиян гибнет как офицерский состав, так и рядовой.

«Дорогой ценой обходится позорное и преступное вторжение в Украину», - пишет журналист.