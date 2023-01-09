«Ник и Майк» о возможном ударе ВСУ по военным объектам в Беларуси: Чиркнуть спичкой легко 5 9.01.2023, 15:17

6,386

Лукашенко уже ничего не решает.

Telegram-канал «Ник и Майк» попытался спрогнозировать, будут ли нанесены удары ВСУ по военным объектам в Беларуси:

— Военная техника продолжает прибывать из России в Беларусь. Едут железнодорожные составы с вооружением и личным составом. Увеличивается количество авиации.

На фоне очевидной подготовки ВСУ к контрнаступлению Кремлю также приходится что-то срочно придумывать. Западные партнеры за год войны осмелели и готовы передавать Киеву бронетехнику, которая необходима для наступательных операций (примечательно, что первым на такой шаг решился Макрон. Теперь «Абрамсы» и «Леопарды» -вопрос только времени).

Этапы «помогаем не летальными средствами», «помогаем оборонительными вооружениями», «помогаем остатками техники советского производства», «помогаем снятым с консервации, а не новым вооружением» последовательно завершились. Сейчас речь идет о начале поставок вооружения, действительно соответствующего стандартам современной войны. Январский пакет помощи в 3 млрд – самый крупный с начала войны. И, что еще важнее, соответствует запросам генерала Залужного, который готов брать Мелитополь и разрубать российскую группировку.

Окурок с Лиговки в течение года добился не только расширения НАТО, но и стремительного перевооружения Украины и передовой линии обороны стран, входящих в альянс. Само НАТО на войну еще пришло.

При этом сама Россия вынуждена доставать со складов остатки разворованной техники и вооружений. Производства работают также в несколько смен, но не успевают восполнять потери (если при взятии Лисичанска использовалось по 60 тысяч снарядов в день, то в Бахмуте-Соледаре эта цифра не превышает 20 тысяч). На этом фоне отметим еще один важный разворот – все страны НАТО приняли решение резко увеличить производство оружия и боеприпасов.

Вариантов не слишком много: дальше бросать новых мобиков и зэков на Бахмут и Соледар и создавать угрозу с северного направления. Был еще третий вариант - врать о победах. Но история с Краматорском и уничтожением всех «Хаймарсов» с горочкой привела к тому, что патологическим лжецам перестает верить даже ядерный электорат.

Первый вариант предполагает новую волну мобилизации с ограничением выезда за границу военнообязанным в скрытом или явном форматах. В принципе, что Кремль, что хунта напринимали «законов», которые дают кучу инструментов для того, чтобы никого не выпускать из страны «по соображениям безопасности» уже сейчас. Чмобилизация достигла альтернативных успехов в количестве трупов и отрицательного наступления.

Мобилизации суждено повторить судьбу чмобилизации, только в еще больших масштабах. И негативные для Кремля процессы с фронта будут еще большими темпами перекидываться на внутреннее поле.

Северное направление такое же стремное. Ударная группировка там пока не сформирована, но угроза бессмысленного нападения существует.

Пока благодаря интересной конфигурации красных линий, выстроенных для хунты, базы в Беларуси являются самым безопасным местом для агрессоров, несмотря на то, что находятся вблизи границы с Украиной.

Но чиркнуть спичкой на этом направлении легко. Достаточно лишь нанесения авиационного удара в ходе предстоящих «учений», существенного увеличения количества войск и техники, чтобы спровоцировать удар по военным объектам на территории Беларуси. При этом в любом случае этот удар со стороны Украины будет ответным. Либо на новые непосредственные атаки, либо на события прошлого года. Красная линия очень тонкая и ее двигает не синепалый синегуб. Как и не он контролирует красную кнопку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».