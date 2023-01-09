Генерал ВСУ Сырский прибыл в Соледар и опроверг фейки российской пропаганды 1 9.01.2023, 15:12

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Александр Сырский

Командующий украинскими Сухопутными войсками побывал на передовой.

Генерал-полковник ВСУ Александр Сырский побывал на позициях обороняющихся войск в районе Бахмута и Соледара на Донетчине

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

Отмечается, что в Соледаре командующий Сухопутными войсками непосредственно предпринял конкретные меры по организации обороны и усилил отдельные направления посредством перекидывания дополнительных подразделений.

«Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев. Вместе с тем, благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские вражеские заявления о якобы захваченном Соледаре», — рассказал Сырский.

Ранее сайт Charter97.org писал, что утраты россиян под Соледаром тяжело подсчитать.

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