Генерал ВСУ Сырский прибыл в Соледар и опроверг фейки российской пропаганды

Генерал ВСУ Сырский прибыл в Соледар и опроверг фейки российской пропаганды1
- 9.01.2023, 15:12
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Командующий украинскими Сухопутными войсками побывал на передовой.
Генерал-полковник ВСУ Александр Сырский побывал на позициях обороняющихся войск в районе Бахмута и Соледара на Донетчине
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ в Telegram.
Отмечается, что в Соледаре командующий Сухопутными войсками непосредственно предпринял конкретные меры по организации обороны и усилил отдельные направления посредством перекидывания дополнительных подразделений.
«Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев. Вместе с тем, благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские вражеские заявления о якобы захваченном Соледаре», — рассказал Сырский.
Ранее сайт Charter97.org писал, что утраты россиян под Соледаром тяжело подсчитать.