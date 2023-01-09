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Китай нашел замену российскому углю

  • 9.01.2023, 15:21
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Китай нашел замену российскому углю

Также от контрактов с компаниями из РФ отказываются Южная Корея и Япония.

Китай заявил об увеличении добычи собственного угля, а также восстановлении поставок из Австралии, пишет Reuters.

Экспорт российского угля, как пишет новостное агентство, осложняется логистическими трудностями, а Австралия в состоянии потеснить Россию на угольном рынке.

В начале 2023 года три коммунальных предприятия и одна сталелитейная компания из КНР получили право заказывать австралийский уголь.

Ожидается, что в ближайшие месяцы разрешения получат и другие компании.

Как говорится в материале, из-за проблемы со своевременными поставками от контрактов с российскими компаниями начали отказываться Южная Корея и Япония.

Как писал сайт Charter97.org, Великобритания полностью прекратила импорт российского СПГ.

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