Кассовый сбой в Беларуси: сколько аппаратов осталось починить 2 9.01.2023, 15:25

1,888

Полное восстановление займет еще несколько дней.

Все торговые сети, которые пострадали в результате сбоя кассового оборудования ООО «Туссон», уже к 6 января смогли работать. Восстановление программного обеспечения оставшихся аппаратов займет пару дней, рассказали Office Life в компании:

— К пятнице возобновили работу все торговые сети, которые столкнулись с проблемами. Это не значит, что все 100% кассовых аппаратов восстановили свою работу, но магазины смогли работать в обычном режиме, в том числе благодаря оперативным решениям регулятора: например, торговым предприятиям разрешили быстро переставлять кассы между магазинами сети.

Масштабный сбой в работе этого оборудования произошел 2 января и затронул торговые сети «Ома», «Остров чистоты и вкуса», «Евроопт», заправки «Белоруснефть» и др. К утру 3 января многие из них уже заработали.

Быстрее всего нужно было восстановить оборудование на круглосуточных заправках, параллельно «Туссон» направил усилия специалистов в сторону сетевых предприятий. Остались единичные аппараты в основном в небольших объектах.

— На сегодня осталось порядка 14% парка оборудования, которое зарегистрировано в налоговой как функционирующее (но не факт, что в принципе работает). В цифрах это чуть меньше 2 тыс. Скорее всего, восстановить надо будет не все из этих касс, — добавили в компании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».