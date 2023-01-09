закрыть
9 января 2023, понедельник, 16:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили российскую РЛС, которой минимум 52 года

4
  • 9.01.2023, 15:32
  • 3,610
ВСУ уничтожили российскую РЛС, которой минимум 52 года

Также ликвидированы три оккупанта.

В Сети появилось фото уничтоженной российской Радиолокационной станции «П-18» в Херсонской области.

Предположительно, ее поразили из HIMARS или высокоточным снарядом типа Excalibur.

Также сообщается, что были ликвидированы три оккупанта и еще 4 получили ранения.

«Уничтоженная российская РЛС П-18. И сразу важная деталь. Начало эксплуатации - 1971 год! Главная проблема российской ПВО - техническая отсталость и малое число РЛС», — написал в Twitter военный аналитик Ян Матвеев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Закат над болотом промышленности  
Закат над болотом промышленности   Артем Черников
В клетке – трое свободных людей
В клетке – трое свободных людей Ирина Халип
Конец энергетической империи
Конец энергетической империи Павел Климкин
Шандарахнули и по Токмаку
Шандарахнули и по Токмаку Александр Невзоров