ВСУ уничтожили российскую РЛС, которой минимум 52 года 4 9.01.2023, 15:32

3,610

Также ликвидированы три оккупанта.

В Сети появилось фото уничтоженной российской Радиолокационной станции «П-18» в Херсонской области.

Предположительно, ее поразили из HIMARS или высокоточным снарядом типа Excalibur.

Также сообщается, что были ликвидированы три оккупанта и еще 4 получили ранения.

«Уничтоженная российская РЛС П-18. И сразу важная деталь. Начало эксплуатации - 1971 год! Главная проблема российской ПВО - техническая отсталость и малое число РЛС», — написал в Twitter военный аналитик Ян Матвеев.

Уничтоженная российская РЛС П-18. И сразу важная деталь. Начало эксплуатации — 1971 год! Главная проблема российской ПВО — техническая отсталость и малое число РЛС pic.twitter.com/1MXfZwmWYc — IanMatveev (@ian_matveev) January 8, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».