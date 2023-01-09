ВСУ уничтожили российскую РЛС, которой минимум 52 года

ВСУ уничтожили российскую РЛС, которой минимум 52 года4
- 9.01.2023, 15:32
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Также ликвидированы три оккупанта.
В Сети появилось фото уничтоженной российской Радиолокационной станции «П-18» в Херсонской области.
Предположительно, ее поразили из HIMARS или высокоточным снарядом типа Excalibur.
Также сообщается, что были ликвидированы три оккупанта и еще 4 получили ранения.
«Уничтоженная российская РЛС П-18. И сразу важная деталь. Начало эксплуатации - 1971 год! Главная проблема российской ПВО - техническая отсталость и малое число РЛС», — написал в Twitter военный аналитик Ян Матвеев.
Уничтоженная российская РЛС П-18. И сразу важная деталь. Начало эксплуатации — 1971 год! Главная проблема российской ПВО — техническая отсталость и малое число РЛС pic.twitter.com/1MXfZwmWYc— IanMatveev (@ian_matveev) January 8, 2023