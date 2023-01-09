«Лукашенко добьет полная победа Украины»9
- 9.01.2023, 15:37
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Здоровье узурпатора резко ухудшается.
На днях один из российских Telegram-каналов сообщил, что Лукашенко несколько раз был госпитализирован.
Читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали на новость об этом. Проводим их комментарии:
- Народное проклятие - страшная сила.
- У Лукашенко все на почве психики. Их с Путиным сейчас подбрасывает по-полной и добьет их полная победа Украины.
- Какой «Новичок»? Для таракана - дихлофос.
- Лебединое озеро на все каналы телевидения!
- Часики тикают... Уверен, что его могилы даже не будет на земле Беларуси.
- Может по этому и прет техника рашистская в Беларусь.