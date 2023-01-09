«Присутствие электрошнура их не смутило»: белорусы пытались воспользоваться мультиваркой, но что-то пошло не так 3 9.01.2023, 15:51

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Неумение обращаться с техникой чуть не закончилось трагедией.

В группе «Защита прав потребителей в Республике Беларусь» во «ВКонтакте» подписчица рассказала историю про мультиварку, которую поставили на газ, чтобы приготовить еду.

«Работала представителем бытовой техники. Приобрели мультиварку, приносят через пару дней и орут, просят материальный ущерб возместить. Поставили, значит, они этот электроприбор на плиту (присутствие электрошнура их вообще, видимо, не смущало и пластиковый корпус тоже), положили продукты, включили газ и стали готовить. Начался пожар. Тушили все это дело одеялом, вызвали пожарных», — написала она.

По словам женщины, люди не пожилые, лет 45. После случившегося они пришли в магазин и требовали деньги за мультиварку и испорченное одеяло.

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