В Украине ликвидированы два брата-офицера ГРУ РФ 1 9.01.2023, 15:47

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Сестре оккупантов отказали в материальной помощи на погребение.

При штурме одного из городов в Украине были ликвидированы Андрей и Сергей Шлеменко. Братья служили в спецназе ГРУ в званиях майора и капитана. После перешли в отряд «Вагнера».

Полковник ВСУ и известный блогер Анатолий Штефан Штирлиц нашел сообщение сестры этих братьев. Она среди прочего рассказала, что ей повсюду отказали в материальной помощи на погребение.

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