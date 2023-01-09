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В Украине ликвидированы два брата-офицера ГРУ РФ

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  • 9.01.2023, 15:47
  • 2,606
В Украине ликвидированы два брата-офицера ГРУ РФ

Сестре оккупантов отказали в материальной помощи на погребение.

При штурме одного из городов в Украине были ликвидированы Андрей и Сергей Шлеменко. Братья служили в спецназе ГРУ в званиях майора и капитана. После перешли в отряд «Вагнера».

Полковник ВСУ и известный блогер Анатолий Штефан Штирлиц нашел сообщение сестры этих братьев. Она среди прочего рассказала, что ей повсюду отказали в материальной помощи на погребение.

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