В России теперь можно всё.

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации РФ конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Обоснование самое простое: после исключения из Совета Европы Россия лишилась права голоса и в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) и не может участвовать в обсуждении/принятии ее докладов

Ранее РФ вышла из ЕСПЧ, и теперь россияне не могут жаловаться на российское правосудие в Европейский суд по правам человека. Учитывая, что РФ была рекордсменом по числу подаваемых ее гражданами жалоб, работы там сильно поубавилось.

Интересно, что теперь будут делать с российскими коррупционерами? Премировать? Чем крупнее взятка, тем больше поощрение? Главное, чтоб коррупционер был идейно выдержанный. А возбуждать дела – неважно за что – наверное, скоро станут только против "непатриотично" настроенных граждан.

Сегодня, к примеру, объявили в розыск финансирующего оппозицию предпринимателя Бориса Зимина. А еще возбудили уголовное дело против актера Артура Смольянинова, который еще раз осудил СВО и сказал, что если бы и пошел воевать, «то именно на стороне Украины».

Вой среди т.н. истеблишмента поднялся неслабый. А юрист, бывший зиц-президент России Медведев фактически предложил перейти к внесудебным расправам.

А что? Исключили из Совета Европы, да и вообще из цивилизованного общества и теперь, наконец, все можно. Хоть кувалдой Пригожина, хоть ледорубом Меркадера. Гуляй, рванина!

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