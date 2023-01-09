«Украинской армии следует уже открыто действовать на территории России»2
- 9.01.2023, 16:15
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Подполковник ГУР Украины рассказал, в какую ловушку загнаны оккупанты.
Украинской армии следует уже открыто наступать именно на территории России и там проводить операции – только в таком случае российские оккупанты и их командование начнет понимать по-настоящему, в какую именно ловушку они себя загнали.
Об этом в эфире Апостроф TV заявил Денис Десятник, подполковник ГУР.
По его словам, россияне видят готовность украинской армии к наступлению и очень нервничают. Поскольку, кроме этого, они также видят огромное количество погибших, прибывающих в Россию на ЖД-составах – все это никак не «стимулирует» россиян соглашаться на так называемую мобилизацию.
«Они могут «мобилизовать» хоть миллион человек, но мы видим качество этого «пополнения» и на что оно вообще способно. Качественная сила, люди способные, там всячески уклоняются и не хотят воевать. Им уже пора протестовать, потому что Путин демонстративно уничтожает российский генофонд, молодых мужчин», - пояснил подполковник.
Он также добавил, что Питер и Москва будут сопротивляться «мобилизации» более решительно, чем российская периферия, но и тут людям пора уже приходить в себя и хоть как-то возвращаться в реальность, в которой Путин ради своих нездоровых геополитических фантазий готов положить все мужское население РФ.