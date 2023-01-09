В Минске пошел ледяной дождь 5 9.01.2023, 16:13

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Специалисты рекомендуют, по возможности, оставаться дома.

В Минске 9 января сохраняются сложные погодные условия: гололед и осадки в виде дождя с мокрым снегом. В борьбе с наледью задействованы более 1 600 работников ЖКХ, сообщают «Минск-Новости».

Специалисты ЖКХ рекомендуют в непогоду, по возможности, оставаться дома.

В случае необходимости выйти на улицу, лучше надевать обувь на сплошной рельефной подошве. При перемещении по улице нужно двигаться осторожно, наступая на всю подошву, а пожилым и людям с проблемами опорно-двигательного аппарата лучше использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренными шипами. По возможности следует выбирать безопасный маршрут по посыпанным песком дорожкам и держаться за поручни.

Во время падения нужно стараться прижать руки к туловищу и упасть на бок, попросить прохожих помочь встать и подниматься, не спеша, убедившись, что нет травм. При возникновении боли лучше не двигаться и вызывать медиков по телефону 103.

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