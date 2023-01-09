Медики назвали 11 продуктов, которые укрепят иммунную систему 9.01.2023, 16:22

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Один из таких продуктов — шпинат.

Регулярные физические упражнения, достаточный сон и избегание стресса — вот некоторые из мер, которые можно использовать для укрепления иммунной системы. Кроме того, питание является важным рычагом для укрепления нашей иммунной системы. Эксперт представляет одиннадцать продуктов, полезных для иммунной системы.

Доктор Кассандра Калабрезе — эксперт в области иммунологии в известной клинике Кливленда в Огайо (США). В недавней статье доктор представляет одиннадцать распространенных продуктов, которые помогают укрепить иммунную систему.

«Нет никаких сомнений в том, что здоровое питание повышает иммунитет к болезням», — подчеркивает доктор Калабрезе.

Тем не менее, следует помнить, что ни одна еда не является чудодейственным средством. Лучше всего регулярно употреблять несколько из следующих иммуностимулирующих продуктов.

1. Жирная рыба

Рыба с высоким содержанием жира богата омега-3 жирными кислотами , которые, как было доказано, помогают поддерживать здоровье иммунной системы. Примеры жирной рыбы включают: тунец, сельдь, скумбрия, лосось, сардины, форель.

2. Цитрусовые

Цитрусовые содержат много витамина С, который поддерживает функцию иммунной системы.

3. Чеснок

Чеснок может повысить иммунную функцию, потому что содержащаяся в нем аминокислота аллиин поддерживает реакцию лейкоцитов. Они, в свою очередь, борются с типичными вирусами гриппа и простуды. Чеснок , например, можно легко добавить в любую заправку для салата и в качестве приправы ко многим блюдам.

4. Имбирь

Имбирь содержит много ценных питательных веществ, которые помогают укрепить иммунную систему, в том числе витамин С, магний и калий.

«Вероятно, он наиболее известен как продукт, помогающий при тошноте, но имбирь также обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием», — объясняет доктор. Особенно зимой имбирь можно легко включить в рацион, например, в виде чая или в качестве ингредиента для выпечки.

5. Куркума

Куркума хорошо сочетается с многочисленными карри или ее можно пить в виде золотого молока . Говорят, что специя обладает противовирусным действием , что связано с высоким содержанием куркумина. Говорят, что это уменьшает воспаление и действует как антиоксидант, связывающий свободные радикалы в организме.

6. Брокколи

Брокколи богата витаминами А, С и Е, а также клетчаткой. По словам Др. Тем не менее, калабрезе в основном зависит от содержащихся в нем соединений серы, которые помогают в производстве глутатиона . Это антиоксидант, который может уменьшить повреждение иммунной системы.

7. Перец

В частности, желтый и красный перец содержат удивительное количество витамина С — примерно в три раза больше, чем апельсин. Поэтому овощи хорошо подходят в качестве гарнира, в салате или в качестве закуски между приемами пищи.

8. Шпинат

Шпинат богат как витамином А, который помогает бороться с инфекцией, так и фолиевой кислотой , которая также укрепляет иммунную систему. Шпинат легко включить в любой салат, приготовить как гарнир или съесть в виде смузи.

9. Йогурт

Йогурт, предпочтительно греческий йогурт или простой йогурт, содержит живые культуры, называемые пробиотиками, которые помогают создать здоровую микрофлору кишечника . Кишечная флора, в свою очередь, работает с иммунной системой, чтобы бороться с патогенами и улучшать общий иммунный ответ.

10. Миндаль

Миндаль богат мощным антиоксидантом витамином Е , который помогает поддерживать сильную иммунную систему. Кроме того, миндаль (и другие орехи) содержат много полезных жиров, которые способствуют лучшему усвоению витамина Е в организме.

11. Семена подсолнуха

Как и миндаль, семена подсолнечника являются хорошим источником витамина Е. Семена также содержат селен , который помогает регулировать иммунные реакции и защищает от хронического воспаления.

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