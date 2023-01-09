СМИ: Сына экс-министра энергетики Беларуси задержали за пост в поддержку Украины 13 9.01.2023, 16:28

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Сергей Потупчик

На Сергея Потупчика заведено уголовное дело.

Заместителя гендиректора «Белоруснефти» Сергея Потупчика задержали из-за сообщения в поддержку Украины.

26 февраля 2022 года Потупчик оставил на своей странице в Инстаграм сообщение: «Fuck war. Kyiv in my heart!». Именно этот пост стал поводом для задержания мужчины. Об этом «Флагштоку» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Задержание произошло в конце прошлого года. Примерно тогда же была закрыта его страница в Инстаграм. Предполагалось, что все обойдется сутками. Но сегодня стало известно, что на Потупчика заведено уголовное дело. Официальных заявлений о задержании заместителя гендиректора «Белоруснефти» Сергея Потупчика пока нет, в чем его обвиняют, неизвестно.

Ранее сайт Charter97.org сообщал о задержаниях на «Белоруснефти».

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