СМИ: Сына экс-министра энергетики Беларуси задержали за пост в поддержку Украины

СМИ: Сына экс-министра энергетики Беларуси задержали за пост в поддержку Украины13
- 9.01.2023, 16:28
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На Сергея Потупчика заведено уголовное дело.
Заместителя гендиректора «Белоруснефти» Сергея Потупчика задержали из-за сообщения в поддержку Украины.
26 февраля 2022 года Потупчик оставил на своей странице в Инстаграм сообщение: «Fuck war. Kyiv in my heart!». Именно этот пост стал поводом для задержания мужчины. Об этом «Флагштоку» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Задержание произошло в конце прошлого года. Примерно тогда же была закрыта его страница в Инстаграм. Предполагалось, что все обойдется сутками. Но сегодня стало известно, что на Потупчика заведено уголовное дело. Официальных заявлений о задержании заместителя гендиректора «Белоруснефти» Сергея Потупчика пока нет, в чем его обвиняют, неизвестно.
Ранее сайт Charter97.org сообщал о задержаниях на «Белоруснефти».