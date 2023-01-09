В Минске продаются десятки точек общепита 1 9.01.2023, 16:55

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В Беларуси активно распродается бизнес.

Еще недавно минчане и гости города закусывали в каком-то полюбившемся кафе или ресторане столицы, а сегодня, возможно, этот объект выставлен на продажу. Таких примеров на сайте Realt.by сейчас больше 200, несколько десятков из них — в Минске, чаще всего они находятся в центре, пишет zerkalo.io.

Один из самых больших объектов, который выставлен на продажу, — трехэтажный развлекательный комплекс «Брюссель» в Минске, его площадь — 786 м². Он расположен на улице Революционной в доме 1955 года постройки.

Развлекательный комплекс включает ресторан, банкетный зал, клуб, караоке, кухня, вип-комнаты. Отмечается, что недвижимость с отличным ремонтом, полностью оборудованная кухня и складские помещения, установлена приточно-вытяжная вентиляция и кондиционеры, барное и развлекательное оборудование, система видеонаблюдения, охранная и пожарная системы, даже полный набор посуды и приборов. Есть летняя терраса с маркизами и внутренний дворик, собственная парковка с воротами.

Написано, что помещение в государственной аренде на 5 лет. Могут продать 50 или 100% долей в ООО. Цена объекта в объявлении — до 409 305 рублей (до 150 000 долларов).

Совсем недавно, осенью 2022 года, возле Комаровки на улице Кульман открылась сетевая «Хинкальня», занимающая два этажа, а сегодня здание выставлено на продажу. Объект называется «двухэтажное здание специализированной розничной торговли» и имеет площадь 420,6 м².

Сообщается, что в помещении сделан прекрасный ремонт, есть система кондиционирования, вентиляция, панорамные окна, мощное оборудование.

Цена — 4 093 050 рублей или 1 500 000 долларов.

Бар «Койот» на проспекте Независимости, 117А (ТРЦ «Александров Пассаж») сейчас продается как «помещение под ресторан, кафе». Однако заведение продолжает работать, его еще можно посетить.

Площадь недвижимости большая — 975,7 м², в том числе зал ресторана почти 400 «квадратов». Помещение оборудовано системой кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляцией. Есть парковка возле здания.

Недвижимость продается за 6 003 140 рублей или 2 200 000 долларов.

Ресторан American BBQ на улице Володько в объявлении о продаже называется «помещением со стабильно работающим бизнесом». Площадь объекта 597,90 м², внутри сделан ремонт. Продавец сообщает, что у заведения стабильный доход и предлагает заинтересованных позвонить и обсудить предложение.

В объявлении заявлена цена 955 045 рублей или 350 000 долларов.

Помещение по адресу улица Немига, 12/А раньше занимала пиццерия Papa John’s — эта сеть ушла из Беларуси в прошлом году. Продавец сообщает, что недвижимость занимает площадь 165 м², ее можно использовать для торговли или как точку общепита. Есть склад, дополнительное помещение для сотрудников, парковка для клиентов.

Цена объекта — 1 800 942 рублей или 660 000 долларов.

Караоке-клуб MONACO на проспекте Победителей, 17 занимает 283 «квадрата», его могут продать с оборудованием, техникой и мебелью. Есть есть два больших зала (один с VIP-комнатой), три санузла, гардеробная, помещение для персонала, большая кухня. К помещению прилегает большая летняя терраса.

Сообщается, что в открытие бизнеса было вложено больше 300 000 долларов. Сейчас цена объекта — 433 863 рублей или 159 000 долларов. Его готовы сдать в аренду за 5000 долларов в месяц.

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