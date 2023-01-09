Тяжелые танки для ВСУ и не только: главное из выступления Столтенберга по войне в Украине 1 9.01.2023, 16:52

3,338

Военная помощь Украине – путь к миру.

Военная помощь Украине – путь к миру, а выигрыш России стал бы не только трагедией для украинцев – он бы представлял угрозу Европе и мировой демократии.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на конференции по безопасности Folk och Försvar в Селене (Швеция).

По его словам, многих поразила жестокость полномасштабного российского вторжения, хотя НАТО и знало о его приближении. В то же время, Столтенберг подчеркнул, что война РФ против Украины продолжается еще с 2014 года, то есть со времен оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

В выступлении генсек НАТО в очередной раз подчеркнул, что военная поддержка Вооруженных Сил Украины имеет значение и входит в интересы безопасности стран мира, поскольку выигрыш РФ стал бы победой тирании над демократией. В связи с этим поставка оружия Украине – это самый быстрый путь к миру.

- Если Путин победит в Украине, это будет трагедией для украинцев. Но это также опасно для нас. Сообщение для него и других авторитарных лидеров будет заключаться в том, что если они применят военную силу, то получат то, что хотят. Это сделает нас более уязвимыми, – добавил он.

В частности, Столтенберг отметил, что не исключает возможности поставки Украине тяжелых американских танков Abrams или немецких Leopard.

- Я вижу необходимость увеличения амбиций. Мы должны сделать больше, - заявил Столтенберг .

В то же время, по его словам, полномасштабная война должна завершиться за столом переговоров, но к этому моменту пройдет много времени, в течение которого Запад должен поддерживать Украину оружием.

Вместе с этим Йенс Столтенберг отметил, что при любом сценарии завершения войны ситуация в Европе с безопасностью уже изменилась навсегда, а отношения с РФ останутся напряженными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».