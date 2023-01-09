В Беларуси началась «проверка» отдельного танкового батальона 6 9.01.2023, 17:12

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На вооружении батальона находятся танки Т-72Б.

В рамках мероприятий «боевой подготовки» проводится проверка одного из танковых батальонов 19 механизированной бригады. Об этом сообщило Минобороны Беларуси.

Как пишут белорусские мониторинговые группы, судя по опубликованным фото, к проверке привлечен 4 отдельный танковой батальон 19 механизированной бригады (4 отб 19 омбр, в/ч 22092; агрогородок Заслоново, Лепельский район). На вооружении батальона находятся танки Т-72Б.

В настоящее время военнослужащие 4 отб 19 омбр совершают марш своим ходом на 227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район).

Отмечается, что в рамках «проверки» 7 отб 19 омбр должен форсировать реку Березина. Понтонную переправу через реку навел 7 инженерный полк.

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