Стало известно, какой будет погода на неделе 9.01.2023, 17:28

Прогноз по Беларуси на 10-12 января.

10 января погоду в основном будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада. Днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Облачно, днем с прояснениями, пишет pogoda.by.

На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, по юго-западной половине с дождем). Ночью и утром по северо-восточной половине республики сильный снег, метель. В отдельных районах гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, по восточной половине сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -10°С по востоку Беларуси до +3°С по юго-западу, максимальная температура днем составит 0..-6°С, по западу +1..+4°С. Атмосферное давление будет расти.

11 января погоду в стране будет определять фронтальная система, смещающаяся с территории Украины. Облачно. На большей части территории республики ожидаются осадки (снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем). Местами слабый гололед, на дорогах гололедица, по восточной половине страны слабая метель. Ветер южный, юго-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +1°С по юго-западу до -12°С

по востоку страны; максимальная днем 0..-7°С, по востоку местами до -9°С, в юго-западных районах республики +1..+4°С.

12 января погоду обусловит неустойчивая сырая воздушная масса, распространяющаяся с Украины. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-10°С, максимальная днем 0..-7°С; в юго-западных районах страны ночью ожидается -2..+2°С, днем +1..+6°С.

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