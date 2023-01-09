Политзаключенному Павлу Белоусу предъявили обвинение 9.01.2023, 17:33

Павел Белоус

Его обвиняют в «измене государству».

Политическому заключенному Павлу Белоусу предъявили обвинение. Его обвиняют в «измене государству» и «руководстве экстремистским формированием».

По мнению «следствия», Павел Белоус якобы в течение 10 лет вел активную деятельность, «направленную на смену государственной власти неконституционным путем».

«Под видом культурно-исторического развития в различных общедоступных социальных сетях и на сайтах он распространял идеи белорусского национализма, целью которых являлась смена государственной власти в Беларуси. Обвиняемый зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и учредил общество с ограниченной ответственностью (магазин по онлайн-аи оффлайн-продаже товаров), после чего начал проводить различные массовые мероприятия», – комментирует дело начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско.

По словам следователя, бизнес-проекты Павла Белоуса финансировали из-за рубежа. Политзаключенный, по мнению силовиков, стимулировал «враждебность соотечественников по отношению к Родине». Силовики утверждают, что из-за границы заключенный получил более $ 150 тысяч, 50 тысяч евро и 40 тысяч злотых.

По результатам расследования Павлу Белоусу предъявили обвинение по 4-м статьям Уголовного кодекса.

- ч.1 ст. 356 «Измена государству» (до 15 лет заключения);

- ч. 1 ст. 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок» (до 4 лет заключения);

- ч. 3 ст. 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь» (до 12 лет заключения);

- ч. 1 ст. 361-1 «Руководство экстремистским формированием» (до 7 лет заключения).

Павла Белоуса задержали 15 ноября 2021 года. Его трижды подряд наказывали административным арестом, а потом возбудили уголовное дело по ст. 342 за «Организацию или подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок».

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