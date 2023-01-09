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Танковый прорыв ВСУ: эксперт НАТО показал, как «Леопарды» раздавят фронт россиян

  • 9.01.2023, 17:41
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Танковый прорыв ВСУ: эксперт НАТО показал, как «Леопарды» раздавят фронт россиян

Поставка таких танков будет иметь решающее значение для победы Украины.

Получение Украиной крупной партии тяжелых немецких танков «Леопард-2» станет основой для масштабных и мощных наступлений ВСУ, которые позволят прорвать российский фронт и дадут украинской армии весомое преимущество. Наглядность и мощь танкового прорыва «Леопардов» показал итальянский военный аналитик, эксперт по сухопутным силам, артиллерийским и ракетным системам НАТО Томас Тайнер.

На своей странице в социальной сети Twitter он опубликовал видео, на котором группа из пяти 60-тонных танков на высокой скорости в условиях зимы и снежного ландшафта осуществляет прорыв. Ландшафт на видео напоминает условия ровной степи украинского юга в Запорожской области, где «Леопарды» могли бы принести ВСУ максимальную огневую и прорывную мощь.

Тайнер подчеркнул, что немецкий танк был специально создан для охоты и уничтожения российской бронетехники в условиях европейского континента.

««Леопард-2» был разработан для того, чтобы бродить по Европе зимой, охотиться стаями и уничтожать российскую бронетехнику, не выпуская их в украинскую степь, они лишаются смысла жить. Дайте Украине танки «Леопард-2»!» - призвал эксперт.

Leopard 2 имеет высокую надежность, живучесть, отличную огневую мощь, в мировом рейтинге танков, который составляет журнал Military Ordnance, стабильно занимает первое место.

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