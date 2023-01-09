Танковый прорыв ВСУ: эксперт НАТО показал, как «Леопарды» раздавят фронт россиян 9.01.2023, 17:41

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Поставка таких танков будет иметь решающее значение для победы Украины.

Получение Украиной крупной партии тяжелых немецких танков «Леопард-2» станет основой для масштабных и мощных наступлений ВСУ, которые позволят прорвать российский фронт и дадут украинской армии весомое преимущество. Наглядность и мощь танкового прорыва «Леопардов» показал итальянский военный аналитик, эксперт по сухопутным силам, артиллерийским и ракетным системам НАТО Томас Тайнер.

На своей странице в социальной сети Twitter он опубликовал видео, на котором группа из пяти 60-тонных танков на высокой скорости в условиях зимы и снежного ландшафта осуществляет прорыв. Ландшафт на видео напоминает условия ровной степи украинского юга в Запорожской области, где «Леопарды» могли бы принести ВСУ максимальную огневую и прорывную мощь.

Тайнер подчеркнул, что немецкий танк был специально создан для охоты и уничтожения российской бронетехники в условиях европейского континента.

The Leopard 2 were designed to roam around Europe in winter, hunt in packs, and slay russian armor... not releasing them onto the Ukrainian steppe is denying them their reason to live.



Give Leopard 2 tanks to Ukraine!! pic.twitter.com/C9lGIZpUrL — Thomas C. Theiner (@noclador) January 6, 2023

««Леопард-2» был разработан для того, чтобы бродить по Европе зимой, охотиться стаями и уничтожать российскую бронетехнику, не выпуская их в украинскую степь, они лишаются смысла жить. Дайте Украине танки «Леопард-2»!» - призвал эксперт.

Leopard 2 имеет высокую надежность, живучесть, отличную огневую мощь, в мировом рейтинге танков, который составляет журнал Military Ordnance, стабильно занимает первое место.

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