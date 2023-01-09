У белорусов появилась еще одна возможность получить шенгенскую визу 9.01.2023, 17:52

Для подачи заявки нужно написать на электронную почту визового центра.

С января Хорватия вошла в шенгенскую зону, и у белорусов появилась возможность получить хорватский шенген. Желающих воспользоваться такой услугой очень много. Об этом zerkalo.io рассказали в визовом центре Хорватии, куда журналисты позвонили как обычные граждане.

Подать документы на шенген теперь можно и в визовом центре Хорватии. Как уточнили на на инфолинии, для того, чтобы подать заявку, нужно написать на электронную почту info. crbe@vfshelpline.com. Для рассмотрения заявки в письме, необходимо указать:

- имя и фамилию заявителя, как это указано в паспорте,

- цель поездки,

- контактный номер телефона,

- тип подачи: стандартный, услуга премиум сервис зала, услуга «Прайм-Тайм».

На какой срок можно получить хорватский шенген, специалист инфолинии не смогла ответить точно.

— Вы указываете тот срок, который вас интересует, решение будет принимать посольство, — уточнила она. Как быстро подойдет очередь на подачу документов, тоже вопрос открытый. Единственное, что уточнили на инфолинии, — желающих очень много.

То, какие документы нужны для оформления хорватского шенгена, можно посмотреть здесь.

Журналисты также поинтересовались, а если у человека уже есть хорватская виза, можно ли ее с января 2023-го использовать как шенген?

— Нет, это только хорватская виза. Вы не сможете с этой действующей визой пересекать границу шенгенской зоны, — ответила специалист.

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