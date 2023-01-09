Ударный дрон ВСУ вывел из строя отряд россиян 9.01.2023, 18:11

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Видеофакт.

Очередной пример эффективной работы «ударного» дрона Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении показал командир подразделения аэроразведки Мадяр. Четверо интервентов несли на носилках пятого раненого, когда прямо перед ними взорвался сброшенный дроном ВОГ.

К сожалению, это достаточно малый боеприпас (заряд от станкового автоматического или подствольного гранатомета). Однако Мадяр объясняет, что двое оккупантов получили много осколочных ранений ног, а потому выбыли из строя. И еще не понятно, как они и их раненый на морозе доберутся на базу.

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