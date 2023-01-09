Белорус устроил проверку мошенникам, но все равно лишился денег 9.01.2023, 18:13

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Как так вышло?

Житель Витебска увидел в интернете акционное предложение на дорогой телефон. Перед тем как перечислить полную предоплату, мужчина устроил фирме проверку, заподозрив мошенничество, пишет onliner.by. Но денег все равно лишился — как так вышло?

Все начиналось как классический развод: в магазине заявили, что доставляют покупки по всей стране, но для этого нужно внести полную предоплату. Это популярная схема мошенничества в Instagram, мы писали о таких случаях неоднократно.

В этой истории мошенники усыпили бдительность белоруса предложением рассчитаться наличными в стационарной точке в другом городе. Еще один вариант — оплатить покупку через терминал и затем предоставить чек в магазине.

Житель Витебска попросил свою знакомую сходить лично в этот магазин и убедиться, что он существует. Приятельница подтвердила — торговая точка действительно работает. Тогда мужчина перевел 4,6 тыс. рублей и отправил чек знакомой — с ним она снова пошла в магазин. На месте выяснилось, что такого заказа в магазин не поступало и в соцсетях у магазина совсем другая страница.

Напоминаем, что требование о полной предоплате за товар всегда должно вызвать настороженность у покупателя. Подлинность магазинов и их аккаунтов в соцсетях нужно тщательно проверять — фотографии и отзывы часто бывают фейковыми.

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