В Польше стартовал бесплатный е-курс для медиков из-за восточной границы 9.01.2023, 18:12

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Курс адресован всем медикам, которые хотят работать в польской службе здравоохранения.

Сегодня стартовал специальный е-курс для медиков из-за восточной границы Польши, которые хотят работать в польской службе здравоохранения. На сегодняшний Министерство здравоохранения Польши 7 тысяч заявок на трудоустройство на основе упрощенных условий от врачей, стоматологов, медсестер, акушерок и фельдшеров, в основном из Украины, передает «Польское радио».

Координатор проекта профессор Матеуш Янковский из Школы общественного здоровья сказал, что курс должен облегчить профессиональную активизацию, прежде всего, медицинского персонала из Украины:

«Этот курс будет доступен в течение суток на протяжении 12 месяцев на нашей интернет-странице. Это специальная образовательной платформа. Доступ к курсу бесплатный. Каждый его участник может в любой момент к нему вернуться. Курс адресован всем медикам, которые получили медицинское образования за пределами Польши, главным образом врачам из Украины, но также медсестрам, медицинским спасателям, всем тем, кто хочет работать в Польше для наших пациентов».

Организатором курса является Медицинский центр последипломного образования в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Польши и Всемирной организацией здравоохранения, которая покрывает расходы. Курс будет доступен на платформе med-learning.cmkp.edu.pl.

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