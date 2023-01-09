В Беларусь перебросили еще один эшелон с российской военной техникой

В Беларусь перебросили еще один эшелон с российской военной техникой7
- 9.01.2023, 18:34
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Среди техники были замечены грузовики КамАЗ, БТР и БМП.
Вчера, 8 января, в 13:00 на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские прибыл эшелон с техникой и личным составом Вооруженных сил России, сообщает сообщество белорусских железнодорожников.
По данным телеграм-канала, всего в эшелоне было около 30 вагонов-платформ с техникой, 2 грузовых вагона с боеприпасами/снаряжением и 2 пассажирских вагона с личным составом — около 100 человек.
Среди техники были замечены грузовики КамАЗ, БТР и БМП.
Известно, что эшелон был отправлен со станции Зайцевка в Воронежской области 4 января в 17:30. Эта станция находится на пограничье с оккупированной россиянами частью Луганской области Украины.