Названы шесть недорогих продуктов, которые помогут согреться и быстро уснуть 1 9.01.2023, 18:27

2,210

Один из них — морковь.

Из-за ухудшения погоды и снижения температуры в квартирах, быстро заснуть становится труднее. Эксперт по сну Эшли Хейнсворт рассказала, какие продукты помогут решить эту проблему.

Продукты, которые помогут согреться и быстро уснуть

Корица

Популярная специя отлично справляется с ролью снотворного. Ее термогенные свойства повышают температуру тела. Достаточно растворить корицу в стакане молока, чтобы получить напиток, который не только согреет, но и вызовет долгожданный сон.

Овес

Эксперт поделилась, что овсяная каша невероятно полезна перед сном. Отруби и клетчатка, которой очень много в овсе, медленно перевариваются, поэтому высвобождается много энергии, которая и греет организм.

Орехи

Миндаль, фисташки и других орехи способны ускорить метаболизм перед сном. В них содержится мелатонин, который помогает контролировать цикл сна.

Бананы

Бананы являются отличными регуляторами температуры. В этом фрукте есть витамин В и магний, помогают работе щитовидной железы и надпочечников, тем самым регулируя температуру тела в холодную погоду. Еще польза магния в том, что он помогает мышцам расслабиться и успокаивает тело.

Имбирь

Имбирный чай помогает не только от простуды, гриппа и кашля. Этот напиток согревает и повышает иммунитет, что положительно сказывается на качестве сна.

Морковь

Корнеплоды моркови могут согреть организм перед сном. Это один из овощей, который улучшает сон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».