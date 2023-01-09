Названы шесть недорогих продуктов, которые помогут согреться и быстро уснуть

Названы шесть недорогих продуктов, которые помогут согреться и быстро уснуть1
- 9.01.2023, 18:27
- 2,210
Один из них — морковь.
Из-за ухудшения погоды и снижения температуры в квартирах, быстро заснуть становится труднее. Эксперт по сну Эшли Хейнсворт рассказала, какие продукты помогут решить эту проблему.
Продукты, которые помогут согреться и быстро уснуть
Корица
Популярная специя отлично справляется с ролью снотворного. Ее термогенные свойства повышают температуру тела. Достаточно растворить корицу в стакане молока, чтобы получить напиток, который не только согреет, но и вызовет долгожданный сон.
Овес
Эксперт поделилась, что овсяная каша невероятно полезна перед сном. Отруби и клетчатка, которой очень много в овсе, медленно перевариваются, поэтому высвобождается много энергии, которая и греет организм.
Орехи
Миндаль, фисташки и других орехи способны ускорить метаболизм перед сном. В них содержится мелатонин, который помогает контролировать цикл сна.
Бананы
Бананы являются отличными регуляторами температуры. В этом фрукте есть витамин В и магний, помогают работе щитовидной железы и надпочечников, тем самым регулируя температуру тела в холодную погоду. Еще польза магния в том, что он помогает мышцам расслабиться и успокаивает тело.
Имбирь
Имбирный чай помогает не только от простуды, гриппа и кашля. Этот напиток согревает и повышает иммунитет, что положительно сказывается на качестве сна.
Морковь
Корнеплоды моркови могут согреть организм перед сном. Это один из овощей, который улучшает сон.