Слышны взрывы: в российском Южно-Сахалинске набирает обороты крупный пожар

Слышны взрывы: в российском Южно-Сахалинске набирает обороты крупный пожар3
- 9.01.2023, 18:44
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С огнем борются уже около шести часов.
Горящее здание в российском Южно-Сахалинске не удается потушить на протяжении уже около шести часов, сообщают очевидцы. С горящего бара Hive огонь перекинулся на соседнее строение.
По информации росСМИ, пламя распространилось с крыши до третьего этажа, внутри здания обвалилась главная лестница.
О пожаре неподалеку от ТК «Славянский» в Южно-Сахалинске стало известно сегодня днем, около 14:00. На место выехали спасательные службы. Из здания эвакуировали 30 человек.
Позже в ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что огонь удалось локализовать.
Между тем, в социальных сетях и мессенджерах продолжают распространяться фото и видео с места масштабного пожара. «Еще больше стало», — сообщает местная жительница.
Со слов очевидцев, в ликвидации пожара задействованы десятки сотрудников и более десяти единиц техники, написал Telegram-канал «ЧП Сахалин» около 19:00 по местному времени.
По последним данным, улицу перекрыли для тушения.