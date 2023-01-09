Под Оренбургом сгорел лагерь мобилизованных 9.01.2023, 19:14

Это уже не первый пожар в палаточном лагере мобилизованных в РФ.

Утром 9 января в учебной части под Оренбургом загорелся палаточный лагерь мобилизованных. Один из призывников обвинил в пожаре пьяных офицеров, передает издание «7×7».

Часть находится в селе Нижней Павловке. Дежурившая там пожарная машина оказалась «без давления», рассказал мобилизованный. Поэтому военнослужащим пришлось ждать пожарных из города.

От пожара сгорели палатки мобилизованных из Самарской области. Отец одного из них рассказал, что сына внутри не было: он возвращался в часть из отпуска. Его семья предполагает, что все вещи, которые ему покупали перед отправкой и после, сгорели.

«Все сгорело, вон в башмаках выскочил [из палатки], в носках пацан. Пока вторая [пожарная машина] приехала, тут уже догорает [палатка]», — рассказал на видео очевидец пожара.

Это уже не первый пожар в палаточном лагере мобилизованных. 4 января загорелся палаточный лагерь в Черёмушках Омской области. Видео оттуда опубликовали томские мобилизованные. По их словам, сгорели три палатки и их личные вещи. Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что жертв нет.

Позже глава региона назвал возможную причину пожара. По его словам, палатки могли загореться от искры от печи, которой отапливалась одна из них. Военнослужащим восстановили паспорта и военные билеты, а также выдали новую одежду и обмундирование взамен сгоревших, отметил губернатор.

В последние недели растет число погибших россиян на пунктах сбора для мобилизованных, подсчитывала «Русская служба Би-би-си» и «Медиазона». По их данным, как минимум 39 мобилизованных умерли на территории России.

За последние две недели известно о трех случаях смерти в центрах подготовки мобилизованных на территории России, оценивали журналисты. Чаще всего причиной смерти призывников в частях становятся проблемы с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем.

Издания опираются на подтвержденные сообщения о гибелях, поэтому данные не отражают реальный уровень потерь российской армии. На 6 января им удалось подтвердить гибель 11 009 солдат и офицеров. Из них 539 человек — мобилизованные.

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