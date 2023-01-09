Украинские хирурги достали из тела бойца неразорвавшуюся гранату

Украинские хирурги достали из тела бойца неразорвавшуюся гранату4
- 9.01.2023, 19:17
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Она была удалена в присутствии двух саперов.
Украинские хирурги извлекли из тела военнослужащего неразорвавшуюся гранату. Об уникальной и опасной операции рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.
— Не каждое ранение в область сердца смертельно! Военные врачи провели операцию по удалению неразорвавшейся гранаты ВОГ из тела военнослужащего.
Она была удалена в присутствии двух саперов, которые страховали безопасность медицинского персонала, — рассказала Маляр.
По словам замминистра, операцию проводил один из опытнейших хирургов ВСУ — Андрей Верба без электрокоагуляции, поскольку граната могла сдетонировать в любой момент.
Операция прошла успешно, военнослужащего отправили на реабилитацию и восстановление.
Осколочная граната ВОГ — боевой припас для автоматического гранатомета. Ее длина составляет 113 мм, а вес – 0,28 кг.